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Husumetlisini tabancayla ağır yaraladı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, yolda yürürken aralarında husumet bulunan E

11 Kasım 2017 02:45

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, yolda yürürken aralarında husumet bulunan E.G., tarafından tabancayla vurulan Mehmet K. ağır yaralandı.
Olay, Cahit Dalokay Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobiliyle giden E.G., husumetlisi Mehmet K.\'yı yolda yürürken görüp durdu. Aşağı inen E.G., belindeki tabancasını çekip  Mehmet K.\'ya birkaç el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan  Mehmet K., çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet K.\'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Polis,olay sonrası kaçan E.G.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. 
 

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