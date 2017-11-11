Husumetlisini tabancayla ağır yaraladı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, yolda yürürken aralarında husumet bulunan E.G., tarafından tabancayla vurulan Mehmet K. ağır yaralandı.

Olay, Cahit Dalokay Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobiliyle giden E.G., husumetlisi Mehmet K.\'yı yolda yürürken görüp durdu. Aşağı inen E.G., belindeki tabancasını çekip Mehmet K.\'ya birkaç el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Mehmet K., çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet K.\'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis,olay sonrası kaçan E.G.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

