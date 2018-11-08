Husumetlisi tarafından camide öldürüldü

Giresun’un Görele ilçesinde, bir akrabasının cenaze namazına katılan Faik Sinirlioğlu, cami avlusunda, husumetlisi H.A., tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, ilçenin Kumyalı Mahallesi Hasanağa Merkez Camisi bahçesinde meydana geldi. İlçede bir akrabasının cenaze törenine katılan Faik Sinirlioğlu, tartıştığı husumetlisi H.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Sinirlioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sinirlioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)