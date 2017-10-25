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Husumetli olduğu kuzenini bıçakla öldürdü

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da 18 yaşındaki Ramazan Gezer, miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni 21 yaşındaki İbrahim Halil Gezer'i bıçakla öldürdü

25 Ekim 2017 19:59

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da 18 yaşındaki Ramazan Gezer, miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni 21 yaşındaki İbrahim Halil Gezer\'i bıçakla öldürdü.
Olay, öğleden sonra Ulucami Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında miras nedeniyle husumet bulunan amca çocukları İbrahim Halil ve Ramazan Gezer, Sümer Meydanı\'nda karşılaştı. Aralarındaki husumet nedeniyle tartışan ikili taş ve sopalarla kavga etti. Kavga sırasında Ramazan Gezer\'in yanındaki bıçakla saldırdığı İbrahim Halil Gezer yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri İbrahim Halil Gezer\'i ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Gezer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Gezer\'in cesedi otopsi için morga konulurken, kuzeninin ölümüne neden olan ve kendisi de taş ve sopa darbeleriyle yaralanan Ramazan Gezer de özel bir hastanede tedaviye alındı.

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