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Hüsnü'nün villasına tedbir

Nazire Şenlendirici, Hüsnü Şenlendirici'nin mallarına ihtiyati tedbir koydurmaya devam ediyor.

20 Aralık 2008 02:00

Nazire Şenlendirici, boşanmak üzere mahkemelik olduğu Hüsnü Şenlendirici'nin mallarına ihtiyati tedbir koydurmaya devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre; motosiklet ve otomobillerden sonra ünlü klarnetçinin Sarıyer'deki villasına da tedbir konuldu. Nazire Şenlendirici, Şişli 2'nci Aile Mahkemesi'ne başvurarak tapusu Hüsnü Şenlendirici’nin üzerine kayıtlı olan ve beraber oturdukları Sarıyer-Demirciköy Nida Park Evleri'ndeki villasına “Aile Konutu” şerhi konulmasını talep etti. Şenlendirici, dilekçesinde söz konusu villaya “Aile Konutu” şerhi konulmasının, boşanma davasının devam etmesinden dolayı zaruret haline geldiğini belirtti. Mahkeme Nazire Şenlendirici’nin talebini değerlendirerek villaya ihtiyati tedbir koydu.

Daha önce de bu villaya tedbir koydurmak için mahkemeye başvuran ancak talebi reddedilen Nazire Şenlendirici, sonunda amacına ulaştığı için mutlu... Mahkeme kararı ise geçtiğimiz günlerde yazı ile Sarıyer Tapu Sicil Müdürlüğü’ne bildirildi.

Motosiklet ve otomobillere de tedbir getirmişti

Nazire Şenlendirici'nin tedbir koydurduğu tek şey bu villa değil. Şenlendirici, daha önce de 13 yıllık eşinin bir motosikletiyle iki otomobiline ihtiyati tedbir kararı koydurmak için aynı mahkemeye başvurmuştu.

Bu başvuruyu değerlendiren mahkeme, sonunda ünlü klarnetcinin 2007 model Chrysler ve 1967 model Lincoln marka otomobilleri ile 2004 model Gaoming marka motosikletine ihtiyati tedbir getirmişti.

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