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‘Hüsnü’nün kafasını kırarız’

Deniz Seki'nin kardeşi, Hüsnü Şenlendirici için çok sert ifadeler kullandı...

17 Mart 2009 02:00

Deniz Seki'nin kardeşi, Hüsnü Şenlendirici için çok sert ifadeler kullandı...

Hüsnü Şenlendirici’nin hasret gidermek için yasak aşkı Deniz Seki’nin Arnavutköy’deki evine gittiği iddiaları kardeş Seki’yi çileden çıkardı... Ünlü şarkıcı Deniz Seki uyuşturucu kullanmak ve kullananlara temin etmek suçlamasıyla cezaevinde yatıyor. Şarkıcının erkek kardeşi Serdar Seki, ablasının yasak aşkı Hüsnü Şenlendirici'yle ilgili sert açıklamalar yaptı.

‘Yaptıysa suçtur’

Şenlendirici'nin hasret gidermek için Arnavutköy'deki eve gidip Deniz Seki'nin şarkılarını yüksek sesle dinlediğini öğrenen Serdar Seki çok sinirlendiğini söyledi.

Bugün Gazetesi’ne, evin kirasını kendilerinin ödediğini ve kapıların kilitlerini değiştirdiğini açıklayan Serdar Seki şöyle konuştu: “Ablamın evine özellikle o şahsın girmemesi için kapı kilitlerini değiştirdik. O kişide anahtarın olması mümkün değil. Kilidi kırıp girdiyse yaptığı büyük bir suçtur. Eğer kilidi kırdıysa biz de onun kafasını kırarız.”

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