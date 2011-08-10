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Yaşam

Hüsnü Yıldız'a sevinçli haber: Toplu mezar açılıyor

62 gündür ölüm orucu eylemi yapan Hüsnü Yıldız'a sevinçli haber bugün ulaştı.

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Tunceli'de 1997 yılında tank ateşiyle öldürülen kardeşi Ali Yıldız ve 15 arkadaşının mezarının açılması için 62 gündür ölüm orucu eylemi yapan Hüsnü Yıldız'a sevinçli haber bugün ulaştı. Bu sabah Malatya Özel Yetkili Savcılığı, Hüsnü Yıldız'ın avukatı Taylan Tanay'ı arayarak cuma günü toplu mezarın açılacağını haber verdi.


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Toplu mezar açılıyor!


Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre; Tunceli Çemişgezek’te, aralarında Ali Yıldız’ın da olduğu, ikisi kadın 18 silahlı örgüt üyesi tank ateşiyle öldürüldükten sonra köylüler ceset parçalarını toplamıştı. Savcılık ceset parçalarını inceledikten sonra otopsi tutanağı hazırladı ve iki ceset ailesine teslim edilirken diğerleri Gözlüçayır’da, karakol yanındaki alana gömüldü.


Aradan yıllar geçtikten sonra tespit edilen toplu mezarın açılması için buraya gömülenler arasında bulunan Ali Yıldız’ın ağabeyi Hüseyin Yıldız Malatya Özel Yetkili Savcılığı’na başvurdu. Malatya Özel Yetkili Savcılığı, bu cesetlerin gömüldüğü alanın yeniden açılması kararı verip son anda, ‘otopsi işleminin yapıldığı’ gerekçesiyle vazgeçmişti. Oysa 11 Nisan 1997’de 18 ceset ve ceset parçası üzerinde yapılan otopside, ‘tanınmayacak halde oldukları’ belirtilmişti. Kimlikler belirsiz, cesetleri paramparça ve numaralandırılmış haldeydi.

Otopsi raporu: Tanınmaz haldeler


Toplu mezarın açılmama gerekçesi otopsi raporu şöyle:

1. ceset: Başının sol tarafı yok, sol kolu tamamen kopmuş.
2. ceset: 20’li yaşlarında sol kolu kopmuş, sol ayağı diz kapağından kopmuş.
3. ceset: Çenesi, sol kolu, sol ayağı, sağ ayak kaval kemiği yok.
4. ceset: Başın sol kulak dahil bir kısmı yok.
5. ceset: 19-21 yaşlarında sol bacağı tamamen, sağ bacağı dizden, sol kolu dirsekten yok.
6. ceset: 15-20 yaşlarında erkek cesedi, sol ayağı dizden itibaren yok.
7. ceset: Sağ ayağı yok, sağ eli kopmuş.
8. ceset: 20’li yaşlarda şarapnel parçası var.
9. ceset: Sağ bacak, kafa derisi parçalanmış.
10. ceset: Başı bulunamadı, incelenemedi.
11. ceset: Sağ kol, sağ bacakta kırık var.
12. ceset: Kadına ait baş ve sağ kol yok.
13. ceset: Yalnızca baş ve bir bacağı var.
14. ceset: Sol kol kopmuş, bel kısmı dağılmış, bacakları kopmuş.
15. ceset: Yalnızca gövde kısmı var.
16. ceset: Sırt kısmı tahrip olmuş.
17. ceset: Kadın cesedi, gözleri oyulmuş, kafatasında delik var.
18. ceset: Sol bacak ve koldan ibaret.


 

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