Hüsnü Şenlendirici'nden ilk Deniz Seki yorumu: Farklı üzülüyorum

Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, yeniden cezaevine giren eski sevgilisi Deniz Seki hakkında suskunluğunu bozdu. Şenlendirici, “Herkes farklı üzülüyor, ben farklı üzülüyorum” dedi.

Uludağ’daki Büyük Otel’de hizmete giren Alaturka Meyhanesi’nin açılışında sahneye çıkan ünlü klarnetçi, Seki’yle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

“Herkes gibi ben de üzgünüm olanlardan. Herkes farklı üzülüyor, ben farklı üzülüyorum. Yaşanmış bazı şeyler, bunlara istinaden ben de üzülüyorum. Tüm sevenlerine ve sevdiklerine sabır diliyorum. Allah her şeyin hayırlısı versin.”

Şenlendirici, bugüne dek neden konuşmadığı sorusuna ise “Bazen susmak iyidir, susmanın bile bir anlamı vardır” yanıtını verdi.