Hüsnü Şenlendirici yalnız bırakmadı

Tartışmalara neden oldu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Deniz Seki, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ifade veren sevgilisi Hüsnü Şenlendirici ile görüşme fırsatı buldu.Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan 19 kişi Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'na, Deniz Seki ise burada tek koğuş olması ve gözaltına alınan tek kadın olması nedeniyle Kilyos Jandarma Karakolu'na götürüldü.Operasyon olduğu gün Kilyos Jandarma Karakolu'na giden Şenlendirici'nin, "Kokain nedeniyle gözaltına alındıysa beni de alsınlar" sözlerini ihbar kabul eden savcı da, sanatçının ifadesinin alınmasını istedi. Aynı karakolda ifadesi alınan Şenlendirici, daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alındığından beri sürekli ağlayan Seki'nin sanatçı sevgilisiyle yaklaşık 2 saat görüştüğü ve moralinin düzeldiği belirtildi.Ancak Şenlendirici'nin ifadesinin Zekeriyaköy yerine Kilyos'da alınması "kıyak" tartışmalarına neden oldu. Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ise, "Bu sözü Kilyos'ta söylediyse, suçun işlendiği yer de bu bölgedir. O yüzden usul yönünden bir yanlış yok" dedi.Bu arada operasyonla ilgili olarak ifade alma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Teknik takipte torbacı ile telefon görüşmesi belirlenen ve "Müşteri ve yer temin etmek" suçlamalarıyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı Seki'nin sorgusunda kendisine yöneltilen bu yöndeki soru karşısında susma hakkını kullandığı belirtildi.