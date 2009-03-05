Bedeli ağır oldu!

Onun yanındayız ama...

Deniz çıkınca her şey netleşecek!

Deniz Seki'yi cezaevinde gören kardeşi Serkan Seki ablasının mesajlarını iletti: Yepyeni bir hayata başlayacağım ve bu hayatın içinde Hüsnü olmayacak! Benim için Hüsnü sayfası artık kapandı..Geçtiğimiz günlerde kokain kullanmak ve çevresindekilere uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklanan Deniz Seki'yi ailesi yalnız bırakmıyor. Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'nde yatan Seki'yi önceki gün kardeşi Serkan Seki ziyaret etti. "Ablam çok zayıflamış" diyen Seki, ünlü sanatçının hayatıyla ilgili yeni kararlar aldığını açıkladı.Sabah'ta yer alan habere göre; kardeş Seki, "Ablam yaşadıklarından ötürü çok pişman... Hayatında yaptığı tüm hataların bedelini ağır bir şekilde ödüyor" dedi. Deniz Seki'nin aile içinde çok önemli bir yer tuttuğunu da söyleyen Serkan Seki, şunları anlattı: "Ablama, hayatında yeni bir sayfa açmaz ve bazı insanları hayatından çıkarmazsa yanında olmayacağımı söyledim. Çünkü ablam yaşadığı olaylardan dolayı çok üzgün. İki lafından biri 'Neden bu hale geldim?' oluyor. Ablam yaşadığı pişmanlığın acısını içeride yatarak çekiyor." Ablasının kendisine yepyeni bir hayata başlama sözü verdiğini de ifade eden Serkan Seki, şöyle devam etti: "Ablam 'Bundan sonra yepyeni bir hayata başlayacağım ve bu hayatın içinde Hüsnü olmayacak! Benim için Hüsnü sayfası artık kapandı' dedi."Deniz Seki'nin Türk adaletine güvendiğini dile getiren Serkan Seki, "Mahkemeden hangi karar çıkarsa çıksın, ablam cezasını çekeceğini söylüyor" diyerek ekledi: "Ablam bana 'Dışarı çıkınca etrafımdaki insanları hayatımdan çıkaracağım!' dedi." Ablası özgürlüğüne kavuşunca hep yanında olacağını belirten kardeşi, kesin konuştu: "O, bizi üzdüğü ve bu olayların içerisine çektiği için sürekli özür diliyor. Özgürlüğüne kavuşunca, biz aile olarak birbirimize sarılacağız. Ben de onun yanında daha çok olacağım. Ancak o 'malum şahıs' yeniden hayatına girerse, o zaman biz yokuz!"Serkan Seki'nin sözleri üzerine "Ona hiç gücenmedim" diyen Hüsnü Şenlendirici şu açıklamaları yaptı: "Deniz üzülmesin diye susuyorum. Birbirimizi yıpratmamak adına ayrılık kararı aldığımız doğru. Ancak bu kararı Deniz'in başına bu olaylar gelmeden önce verdik. O dışarı çıkınca her şey netlik kazanacak. Kimse benim neler yaşadığımı bilemez. Sahip çıkmak, medyaya demeç vermek değildir. Ona şu anda da sahip çıkıyorum. Ayrıca hiçbir zaman Deniz'e 'beni bu olaya karıştırma' demedim. Bunu söyleyen delil göstersin!"