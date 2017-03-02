Hüsnü Mübarek beraat etti

Mısır Yüksek Temyiz Mahkemesi, 2011 yılındaki protestolar sırasında yüzlerce göstericinin ölümünden sorumlu tutulan eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in suçsuz olduğuna hükmetti. Mahkemeden yapılan açıklamada, Mübarek'in beraat ettiği belirtildi.

Mübarek, 2011 yılında başkent Kahire'deki protesto gösterileri sırasında 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutuluyordu. Bu protesto gösterileri sonucunda Mübarek istifa etmek zorunda kalmıştı. Yüksek Temyiz Mahkemesi'nin kararının nihai olduğu ve itiraz yolunun kapalı olduğu belirtildi.

Temyiz davası 2015 yılının kasım ayında başlamış, ancak 88 yaşındaki Mübarek'in sağlık sorunları nedeniyle duruşmalar ertelenmişti. Mısır'ın devrik lideri Mübarek, sağlık sorunları nedeniyle Kahire'deki askeri hastanede tutuluyor.

Mübarek, dava başladığından beri ilk kez Perşembe günü yapılan duruşmaya katıldı. Mısır'ın yarı resmi El Ahram gazetesinin internet sayfasındaki habere göre, Mübarek duruşma sırasında suçsuz olduğunu ifade etti.

2012 yılında açılan davada, mahkeme göstericilerin ölümünde suçu olduğuna hükmederek, Mübarek'i müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak daha sonra temyiz mahkemesi Mübarek hakkındaki kararı bozarak, Mübarek'in yeniden yargılanması gerektiğine hükmetmişti. Bunun üzerine ilgili ceza mahkemesi davanın düşmesine karar vermiş, ancak daha sonra Yüksek Temyiz Mahkemesi davanın yeniden görülmesi gerektiğine hükmetmişti.

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dpa, JD/BD