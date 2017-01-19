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Hüsnü Mahalli için istenen ceza belli oldu

Mahalli, 15 Aralık 2016'da tutuklanmıştı

19 Ocak 2017 17:54

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla 15 Aralık 2016’da tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli için 2 yıl 4 aydan 7 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mahali’nin, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine  görevlerinden dolayı hakaret” suçlarından hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Başsavcılık onayından geçen iddianame İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ne düştü. Mahkemenin iddianameyi kabul ya da reddetmesi için 15 günlük süresi bulunuyor. 

Hüsnü Mahalli'nin tutuklama kararında, “Türkiye Cumhuriyeti'ni terör örgütlerine destek olmakla ve Suriye'yi mahvederek orada akan kandan ülkemizi, hükumetimizi ve Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutarak dünyaya bu şekilde gerçek olmayan beyanda bulunup açık bir şekilde iftira dolayısıyla onur kıracak nitelikte hakaret niteliği taşıyan beyanlarda bulunmuştur” ifadeleri yer almıştı.

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