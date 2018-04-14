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Hüsnü Mahalli: Boşaltılmış hava üstünü bombalamak ancak Donald Trump'ın zekası ile ölçülebilir

"Samimiyseniz savaş ilan edersiniz"

14 Nisan 2018 23:58

Suriye'deki Doğu Guta bölgesindeki Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere, Suriye'ye yönelik hava saldırısı düzenlemesini değerlendiren Suriye uzmanı ve gazeteci Hüsnü Mahalli “Füze ile bazı noktalara vurup kaçıyorlar. Derdiniz ne? Tiyatro mu bu? Samimiyseniz savaş ilan edersiniz. Boşaltılmış hava üstünü bombalamak ancak Donald Trump’ın zekası ile ölçülebilir” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a konuşan Hüsnü Mahalli'nin değerlendirmesi şöyle:

Birçok savaş gördüm böyle aptalca, saçma başka bir savaş görmedim. Amerika bir haftadır ‘Suriye’yi vuracağız’ diyor. Füze ile bazı noktalara vurup kaçıyorlar. Derdiniz ne? Tiyatro mu bu? Samimiyseniz savaş ilan edersiniz. Boşaltılmış hava üstünü bombalamak ancak Donald Trump’ın zekası ile ölçülebilir.

Bu saldırının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün Suriye’de incelemeler yapmasından önce gerçekleşmesi çok enteresan. Bıraksınlar heyet inceleme yapsın. Silah kullanılmış mı, kullanılmamış mı gidip incelesinler. ABD incelemeden bir şey çıkmayacağını biliyor. Günlerdir nükleer atıldı iddialarını yayıyorlar. Bari rezil olduk. ‘Vuralım’ dediler. Vurdular.

Dışişleri Bakanlığı operasyonun ‘İnsanlığın vicdanına tercüman olduğunu’ söylemiş. Türkiye neden böyle bir açıklama yaptı anlamakta zorlanıyoruz. Emperyalist bir saldırı ne zamandan beri insanlığın vicdanına tercüme oluyor.

Türkiye yakında bu saldırının kendisine döneceğini görecektir. Türkiye’ye yapılan saldırıda da bakanlık böyle bir açıklama yapmaz. Yapılan bu açıklama ile Türkiye Batı’ya göz kırpmaya çalışıyor.

 

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