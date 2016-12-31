Hüsnü Mahalli: Beraat edeceğime inanıyorum, yeni sürece katkı sağlamak istiyorum

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" iddiasıyla tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli, "Bana yöneltilen suçlamanın asılsız olduğu ortadadır, bu yüzden er ya da geç beraat edeceğime inanıyorum" dedi. "Türkiye’nin son dönemde Rusya ve İran ile birlikte Suriye ve bölge sorunlarını çözme çabası 5 yıldır savunduğum tezdir ve geldiğimiz noktada bu tezin doğruluğu kanıtlanmıştır" ifadesini kullanan Mahalli, "Türkiye bu yolda yürüdüğü ve bu politikayı sürdürdüğü sürece sorunlarından kesin olarak kurtulacaktır. Bu nedenle dileğim içeride değil, dışarıda olmak ve bu sürece ve politikaya destek vererek, sonuç elde edilmesine katkı sağlamaktır" diye yazdı.

Oda TV'de yer alan habere göre; Hüsnü Mahalli'nin yeni yıl mesajı şöyle:

"Gözaltına alındığım akşamdan başlayarak gerek evimize gelen gerekse ailem aracılığıyla sevgilerini ve desteklerini gösteren komşularıma ve sevenlerime en içten teşekkürlerimi iletmek isterim. Bana yöneltilen suçlamanın asılsız olduğu ortadadır, bu yüzden er ya da geç beraat edeceğime inanıyorum.

Benim mücadelem Türkiye’nin ve tüm bölge halklarının barış ve dostluk mücadelesidir. Türkiye’nin son dönemde Rusya ve İran ile birlikte Suriye ve bölge sorunlarını çözme çabası 5 yıldır savunduğum tezdir ve geldiğimiz noktada bu tezin doğruluğu kanıtlanmıştır. Türkiye bu yolda yürüdüğü ve bu politikayı sürdürdüğü sürece sorunlarından kesin olarak kurtulacaktır. Bu nedenle dileğim içeride değil, dışarıda olmak ve bu sürece ve politikaya destek vererek, sonuç elde edilmesine katkı sağlamaktır.

Ayrıca hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü hem de Silivri Cezaevinde her türlü yardım ve kolaylığı sağlayarak, tedavimin devam ettirilebilmesi için hastaneye yatışımı mümkün kılan Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na teşekkür etmek isterim.

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, bu süreçte desteklerini her an hissettiğim sevgili dostlarım Durdu Özbolat ve tüm Yurt Gazetesi ailesine, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’a, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’e, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’e, değerli meslektaşlarım Ayşenur Arslan ve tüm Halk TV ailesine, Uğur Dündar ve tüm Sözcü Gazetesi ailesine ve tüm gazeteci dostlarıma, gözaltına alındığım akşamdan başlayarak gerek evimize gelen gerekse ailem aracılığıyla sevgilerini ve desteklerini gösteren komşularıma ve sevenlerime en içten teşekkürlerimi iletmek isterim."