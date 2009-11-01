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Hüsnü ile barışmam için deli olmam gerekiyor

Deniz Seki, Hüsnü Şenlendirici ile cezaevinden çıktıktan sonra ilişkilerinin tekrar başladığı haberine tekzip gönderdi

01 Kasım 2009 02:00

Deniz Seki, Hüsnü Şenlendirici ile cezaevinden çıktıktan sonra ilişkilerinin tekrar başladığı haberine tekzip gönderdi

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra hayata sıfırdan başlama kararı alıp, ilk olarak çalıştığı personeli değiştiren Seki, “Hüsnü ile tekrar bir araya gelmem için deli olmam gerekiyor. Hukuki olarak bir açıklama yaptım, bundan sonra böyle bir şey olursa bütün davalarım düşer. Artık hayatımda böyle bir aşk olmayacak. Bunun garantisini hukuken de veriyorum. Benim için cezaevine girdiğimde bu konu kapanmıştı” diyekonuştu.

Herkesi affettim

“Ben cezaevinde içimi yıkadım. Hemen dışarı çıkıp kirletmek istemiyorum! Herkesi affettim. Hiç kimseyle bir derdim yok” diyen güzel şarkıcı, kara kaplı bir defter tutmadığını, geçmişinden kimseye herhangi bir husumet beslemediğini özellikle belirtti.

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