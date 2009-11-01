Hüsnü ile barışmam için deli olmam gerekiyor

Deniz Seki, Hüsnü Şenlendirici ile cezaevinden çıktıktan sonra ilişkilerinin tekrar başladığı haberine tekzip gönderdi
Özgürlüğüne
kavuştuktan sonra hayata sıfırdan başlama kararı alıp, ilk olarak
çalıştığı personeli değiştiren Seki, “Hüsnü ile tekrar bir araya gelmem
için deli olmam gerekiyor. Hukuki olarak bir açıklama yaptım, bundan
sonra böyle bir şey olursa bütün davalarım düşer. Artık hayatımda böyle
bir aşk olmayacak. Bunun garantisini hukuken de veriyorum. Benim için
cezaevine girdiğimde bu konu kapanmıştı” diyekonuştu.
Herkesi affettim
“Ben cezaevinde içimi yıkadım. Hemen dışarı çıkıp kirletmek
istemiyorum! Herkesi affettim. Hiç kimseyle bir derdim yok” diyen güzel
şarkıcı, kara kaplı bir defter tutmadığını, geçmişinden kimseye
herhangi bir husumet beslemediğini özellikle belirtti.