Hüsnü Arkan, sevenleriyle söyleşide buluşacak

Kadıköy’ün eğlence ve etkinlik mekanı [mecra]'nın Misafir Odası programına Türkiye’nin özgün yorumcularından Hüsnü Arkan konuk olacak.

Modern zamanların ozanı VE Türkiye’nin en özgün yorumcularından Hüsnü Arkan 31 Ekim Çarşamba akşamı [mecra]'nın her ay düzenlendiği Misafir Odası programının ekim ayı konuğu olacak.

Odanın bu ayki sunucuları Hürriyet gazetesinden Ece Çelik ve BirGün gazetesinden Burak Abatay olacak.

Saat 20.00’de [mecra] teras’ta gerçekleşecek olan programda katılımcılar, Arkan'a sorular sorma fırsatına sahip olacak.

Hüsnü Arkan kimdir?

Temmuz 1991'de "Bir Yalnızlık Ezgisi" isimli ilk solo albümünü yayımlayan Hüsnü Arkan, Emin İgüs'ten sonra 1993'te "İstavrit" albümüyle vokalist, söz yazarı ve besteci olarak Ezginin Günlüğü'ne katıldı. Nadir Göktürk ile birlikte 1993'ten bu yana çıkan Ezginin Günlüğü albümlerinin mimarlarından olan Arkan, aynı zamanda "Ölü Kelebeklerin Dansı", "Menekşeler Atlar ve Oburlar", "Uzun Bir Yolculuğun Bittiği Yer", "Uyku", "Mino'nun Siyah Gülü", “Hırsız ve Burjuva”, “Gülhisarlı Terziler” adlı yedi romanının yanında Hiçe Doğru ve “Naş” adlı iki şiir kitabı yayınladı. Hüsnü Arkan 2015 yılında yayınladığı Hırsız ve Burjuva isimli kitabıyla 44. Orhan Kemal En İyi Roman ödülünün de sahibi oldu.

2010 yılında Ezginin Günlüğü grubundan ayrılan sanatçı, 13 Ocak 2011'de "Solo" isimli ikinci albümünü yayımladı. İlk single çalışması olan 5 Mayıs'ı Ekim 2011'de piyasaya süren Hüsnü Arkan, 4 Mart 2013 tarihinde ise "Yalnız Değiliz" isimli üçüncü albümüyle adından söz ettirdi. Ekim 2015'de yayınlanan dördüncü solo albümü Kırık Hava ile beğeni toplayarak geniş kitlelere ulaşan Hüsnü Arkan, konserlerine de edebiyat çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.