'Hüsn-ü Aşka Dair' Frankfurt'ta

Frankfurt Kitap Fuarı'nda ''İstanbul'' sergisi

İstanbul Devlet Opera ve Bale Topluluğu, "Hüsn-ü Aşka Dair" adlı baleyi, Alman sanatseverlerle buluşturacak. Türkiye'nin "onur konuğu" olarak katılacağı Frankfurt Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, Frankfurt Gallus Tiyatrosu, yarın ve 27 Eylülde İstanbul Devlet Opera ve Bale Topluluğu'nu ağırlayacak.Topluluk, 18. yüzyılda yaşamış sufi ustası Şeyh Galip'in kaleminden çıkan "Hüsn-ü Aşka Dair" adlı eserin çağdaş yorumla baleye uyarlanmış versiyonunu, Avrupalı sanatseverlerin beğenisine sunacak. "About Beauty of Love" ismiyle sahnelenecek eserde, birlikte büyüyen "Hüsn" adlı genç kız ile "Aşk" adlı delikanlı arasındaki masalımsı sevda konu ediliyor.Gösterinin yönetmenliğini ve koreografisini Beyhan Murphy yaparken, kostümleri Ayşegül Alev hazırladı. Kubilay Tunçer'in özgün metnini uyarladığı oyunun müzikleri de kompozitör Rahman Altın'ın imzasını taşıyor. Oyunda Arkın Zirek, İlke Kodal, Onur Tunay, Can Tunalı, Erhan Güzel, Bahadır Ovacıklı, Egemen Kement ve Ebru Cansız rol alıyor.