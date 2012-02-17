Husky yeni doğmuş bebeği parçaladı

T24 - Evde beslenen Husky türü köpek, sahibinin yeni doğmuş bebeğini parçaladı. Soruşturma sonunda köpeğe ötenazi yapılabileceğini açıklandı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP Dedektifi Tony Hamori, Airdrie kentinde dün sabah meydana gelen olayda parçalanan erkek bebeğin Alberta Çocuk Hastanesi’ne yetiştirildiğini ancak 12 saatlik çabaya rağmen yavrunun kurtarılamadığını açıkladı. Olayın meydana gelişi ile ilgili aileden detaylı bilgi edineceklerini belirten Dedektif Hamori, köpeğin sicilinde insan dahil hiçbir canlıya saldırı bulunmadığını ve köpeğin karantinaya alındığını kaydetti.

RCMP Dedektifi Tony Hamori adını açıklamadığı minik yavrunun, köpeği provoke edecek durumda olmadığını belirterek, soruşturma sonunda köpeğe ötenazi yapılabileceğini bildirdi.