Husiler, Cidde'deki Suudi Aramco tesislerini hedef aldı

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Suudi Arabistanlı yetkilileri, Yemenli Husilerin Cidde'deki Aramco tesislerine saldırdığını ve bunun bir patlamaya sebep olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nden sonra düzenlenen saldırıda yakıt deposunun alev aldığı belirtildi.

Husi sözcüsü Yahya Sarea, "Füze kuvvetleri' kanatlı Kudüs 2 füzesiyle Cidde'deki Aramco dağıtım tesisini vurmayı başardı" dedi.

Geçen sene Aramco'ya ait tesislerin hedef alınması petrol piyasasında büyük krize yol açmıştı.