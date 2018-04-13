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Hüseyin Yücel ve Nevzat Aydın'dan Bahçeşehir SuperMassive'e yatırım

İSTANBUL, (DHA)- GELECEK vaat eden potansiyeliyle dünya markalarının ve girişimcilerin dikkatini çeken e- spor pazarı Türkiye’de de hızla büyümeye devam ediyor

13 Nisan 2018 15:28

İSTANBUL, (DHA)- GELECEK vaat eden potansiyeliyle dünya markalarının ve girişimcilerin dikkatini çeken e- spor pazarı Türkiye’de de hızla büyümeye devam ediyor. Hızla büyüyen bu pazara yatırımlar da dikkat çekiyor. Son olarak Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel League Of Legends liginde kış mevsimini finalist olarak tamamlayan ve yükselen çizgisiyle dikkat çeken Bahçeşehir Super Massive takımının yatırımcıları oldu.

Bahçeşehir SuperMassive’e sponsor olarak takımın başarılı çizgisini destekleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Türkiye’de e-spor kültürünün özellikle eğitim kurumu bakış açısıyla yepyeni bir iklime kavuşması adına Bahçeşehir Koleji olarak desteklerini ve iş birliklerini sürdürdüklerini ifade etti.Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın’ın yatırım kararından da son derece mutluluk duyduklarını ifade eden Hüseyin Yücel sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye liginde başarısını kanıtlamış, arka arkaya aldığı galibiyetlerle kendinden söz ettiren Bahçeşehir SuperMassive takımı şimdi de Sayın Nevzat Aydın’ın ve Bahçeşehir Koleji\'nin desteğiyle rotasını dünya arenasına çevirecek. İnanıyorum ki bu ve benzer iş birlikleri Türkiye’yi uluslararası liglerde temsil edecek bir e-spor takımının oluşmasında önemli rol oynayacaktır, Nevzat Bey’e teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, Türkiye’de e-sporun gelişmesinde çok büyük pay sahibi olan, yarattığı başarı hikayesiyle yeni nesillere ilham ve güven veren sevgili dostum Hakan Baş’a da, hem kendim hem de ülkemizin gençleri adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

\"E-SPORUN TÜRKİYE\'DEKİ GELİŞİMİ HEYECAN VERİCİ\"

Teknolojiyi iş modelinin içerisine entegre edebilen sektörlerin kendisini heyecanlandırdığını belirten Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Bugüne kadar farklı sektörlerden birçok alana yatırım yaptım. Beni heyecanlandıran, insanların yaşam biçimlerinde değişiklik yaratacağına inandığım iş modellerine ve girişimcilere yatırım yapmayı sürdüreceğim. Teknoloji ve internet alanındaki gelişim dijital oyun sektörünün giderek büyümesini sağlıyor. E-sporun Türkiye’deki gelişimi oldukça heyecan verici. Hem gençler arasındaki popülaritesine hem de yapılan yatırımlara bakıldığında sektörün geleceğinin parlak olduğu görülüyor” dedi.

Bahçeşehir SuperMassive takımının kurucuları Hakan Baş ve Kaan Karamancı da yatırımlarıyla birçok sektörü destekleyen Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın’ın ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel’in takıma sponsor olmasının takım adına çok önemli bir yatırım olduğunu ve birlikte birçok başarıya imza atacaklarını ifade etti.

\"E-SPORUN DÜNYADAKİ PAZAR PAYI HIZLA ARTIYOR\"

Dünyada pazar payı hızla artan e-spor sektörünün 2019 yılında 905.6 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise 2000’li yılların başında Counter-Strike ile başlayan e-spor, mobil oyunların da dahil edilmesiyle 33 milyon oyuncuya ulaşmış durumda. E-spor liglerinde mücadele eden oyunculara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından lisans veriliyor.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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