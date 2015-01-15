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Hüseyin Üzmez'in çocukları babalarının mirasını reddetti

Bursa Sulh Hukuk Mahkemesi, Hüseyin Üzmez’in iki oğlunun babalarından kalan mirası istememeleri, kayıtsız şartsız reddettiği talebini usule uygun bularak, reddi mirası kabul etti

15 Ocak 2015 14:10

Bursa'da 2008 yılında, 14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 13 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 'cezanın infazının ertelenmesi' kapsamında tahliye edildikten sonra geçen sene hayatını kaybeden Hüseyin Üzmez'in iki oğlu reddi miras talebinde bulundu. Üzmez'in iki oğlunun talebini değerlendiren mahkeme reddi miras kararı verdi.

İHA ve Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden çıkarıldıktan kısa süre sonra tedavi gördüğü hastanede 14 Ekim 2014 günü hayatını kaybeden Üzmez'in oğulları A. ve M.F. Üzmez kardeşler avukatları aracılığıyla internet üzerinden mirasın reddi talebiyle 'hasımsız' davası açtı. Bursa Sulh Hukuk Mahkemesi, Hüseyin Üzmez’in iki oğlunun babalarından kalan mirası istememeleri, kayıtsız şartsız reddettiği talebini usule uygun bularak, reddi mirası kabul etti.

Akit Gazetesi'nin eski yazarı Hüseyin Üzmez 2008 yılında Bursa'nın Mudanya ilçesinde 14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. 13 yıl 1,5 ay hapis cezasına çarptırılan Üzmez'in cezası Yargıtayca onanmıştı. Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde cezasını çekerken psikolojik rahatsızlık yaşayan Üzmez, 22 Şubat 2013'te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi edilmek üzere İstanbul Metris Cezaevi'ne nakledildi. Prostat hastalığı, kulaklarının iyi duymaması ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan Üzmez, rahatsızlıklarını gerekçe göstererek tahliye edilmesini istemiş, Cumhuriyet savcılığı, geçtiğimiz Ekim ayı başında 'hastalıkları iyileşinceye kadar' tahliyesine karar vermişti. Üzmez, 14 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

 

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