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Hüseyin Üzmez'i Aczmendiler uğurladı

Cezaevinden tahliye edildikten sonra yaşamını yitiren Hüseyin Üzmez, bugün toprağa verildi

15 Ekim 2014 23:52

83 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Üzmez'in cenazesine birkaç yakınının yanı sıra Aczmendi tarikatının lideri Müslüm Gündüz de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aczmendiler de Hüseyin Üzmez için cenaze namazı kıldı. 

Aczmendiler, Üzmez'in tabutunu cenaze aracına kadar götürdü. Üzmez daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Bursa'da 2008 yılında 14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel tacizde bulunmak suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını İstanbul 'daki Metris Cezaevi'nde çeken Hüseyin Üzmez, daha önce gerçekleştirdiği bir suikast girişimi ile de adını duyurmuştu. 

1952 yılında gazeteci Ahmet Emin Yalman'a suikast girişiminde bulunan Üzmez, bu teşebbüs suçundan mahkum olmuş ve 10 yıl hapis yatmıştı.

 

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