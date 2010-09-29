Hüseyin Üzmez Bakırköy'e kaldırıldı

T24- Bursa’da, küçük yaştaki kız çocuğu B.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunan Vakit Gazetesi eski yazarı 78 yaşındaki Hüseyin Üzmez, cezasını çektiği İstanbul Metris Cezaevi’nde kendi kendine konuştuğu için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Çarptırıldığı 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Üzmez’in, yarın Bursa’da yapılacak olan duruşmaya katılamayacağı belirtildi.



Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde, 26 Nisan 2008 tarihinde 14 yaşındaki B.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Üzmez, nakledildiği Metris Kapalı Cezaevi’nde kendi kendine konuşmaya başlayınca, cezaevi yönetimi tarafından bir ay önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Üzmez'in burada yatarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Yarınki duruşmaya katılmayacak

Hüseyin Üzmez’in savunmasını üstlenen Avukatlardan Emir Ali Kav, müvekkiline verilen cezanın, geçen Temmuz ayında Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi tarafından usulden bozulması nedeniyle, yarın yapılacak duruşmaya katılmayacağını söyledi.



