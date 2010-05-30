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Yaşam

Hüseyin Üzmez akli dengesini kaybetti!

14 yaşındaki B.Ç.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla Bursa E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hüseyin Üzmez’in kendi kendine konuştuğu öğrenildi.

30 Mayıs 2010 03:00

T24 - 14 yaşındaki B.Ç.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla Bursa E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hüseyin Üzmez’in kendi kendine konuştuğu öğrenildi. Üzmez, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilecek.

Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde 26 Nisan 2008’de, 14 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi B.Ç.’ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çarptırıldığı 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını Bursa E Tipi Cezaevi’ndeki revir koğuşunda çeken Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez (77); dengesiz hareketlerde bulununca cezaevi doktorunun talimatıyla Bursa Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ne gönderildi.

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