Hüseyin Tekin, İyi Parti Kayseri İl Başkanı oldu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin 8 il başkanını daha açıkladı. Buna göre, işadamı ve aynı zamanda Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi Hüseyin Tekin, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı oldu.

İYİ Parti\'de kurucu il başkanları açıklanmaya devam ediyor. 8 kurucu il başkanını daha açıklayan İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

\"Adana, Balıkesir, Bursa, Çorum, Elazığ, Kayseri, Ordu ve Tokat illerimizde de İYİ Parti kurucu il başkanlarımız atanmıştır. Görevlendirilen 8 kurucu il başkanımızla birlikte bugüne kadar görevlendirilen toplam İYİ Parti kurucu il başkanı sayısı 52\'ye ulaşmıştır. Görevlendirilen bütün kurucu il başkanlarımıza ve teşkilatlarımızda görev alacak bütün arkadaşlarımıza üstün başarılar dilerim.\"

Koray\'ın açıklamasına göre, işadamı ve aynı zamanda Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi Hüseyin Tekin, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı oldu.

DİĞER İL BAŞKANLARI

Aydın\'ın açıkladığı diğer il başkanlarının isimleri şöyle: Adana: Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Balıkesir: Nedim Tuna, Bursa: Yüksel Yılmaz, Çorum: Bekir Özsaçmacı, Elazığ: Abdulvahap Erdem, Ordu: Tevfik Karabulut ve Tokat: Mustafa Afşın Ünverdi.

İYİ PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN TEKİN KİMDİR?

19.10.1958 Nevşehir Avanos, Paşalı Köyü doğumlu olan Hüseyin Tekin, ilkokulu Gazipaşa\'da, ortaokulu Aydınlıkevler\'de ve lise öğrenimi ise Kayseri Lisesi\'nde tamamladı. Ticaret hayatına erken yaşta atılan Hüseyin Tekin, 1976-1978 yılları arasında Esentepe Büyük Ülkü Derneği\'nin şube başkanlığını üstlendi. 1991-1993 yılları arasında ise MHP Kayseri İl Teşkilatı\'nda yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Hüseyin Tekin, 1993-1995 yılları arasında MHP Kayseri Melikgazi İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 1994-1999 yılları arasında, Kayseri Melikgazi Belediyesi Meclis üyeliği yapan Hüseyin Tekin, 1995-2009 yılları arasında Kayseri Ticaret Odası Meclis üyeliği, yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevinde bulundu. Hüseyin Tekin, ayrıca Uluslararası Nakliyeciler Derneği UND ve RODER Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği\'nin yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. MHP İl Başkanı Mete Eke tarafından oluşturulan yönetimde il başkan yardımcılığı görevini üstlenen Hüseyin Tekin, Hat Uluslararası Nakliyat Şirketi, Tek Speed Uluslararası Nakliyat A.Ş. ve Tekin Petrol A.Ş.\'de yönetim kurulu murahhas azası olarak görev yapıyor. Evli ve 4 çocuk babasıdır.



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