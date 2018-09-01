Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor – Altındağ Belediyespor: 0-0

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
STAT: Ziya Altınoğlu Stadyumu
HAKEMLER: Emre Bulut (xx), Arda Darcan (xx), Uğur Başdaş (xx)
HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR: Türker (xx) – Anıl (x) (DK. 54 Ali (xx)), Uğur (xx), Arif (xx), Oğuz (xx), Kudret (xx),
Cemal (xx), Ergün (xx) (DK. 77 Barış Kazer (x)), Ufuk (xx), Barış (xx), Emre (xx) (DK. 68 Emre Turgut (x))
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx) – Oktay (xx), Yalçın (xx), Berkay (xx), Efe (xx), Emrah (xx), İsmail (xx), Tugay (xx), Salih (xx) (DK. 80 Hüseyin (x)), Barış (x) (DK. 60 Bülent (x)), Ercan (xx) (DK. 90 Burhanettin (x))
SARI KARTLAR: Emre, Uğur, Cemal (Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor) ,Barış, Yalçın (Altındağ Belediyespor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ilk hafta mücadelesinde Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor, evinde Altındağ Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.