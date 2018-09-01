T24 LogoT24 Logo
Spor

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor – Altındağ Belediyespor: 0-0

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, (DHA) STAT: Ziya Altınoğlu Stadyumu HAKEMLER: Emre Bulut (xx), Arda Darcan (xx), Uğur Başdaş (xx) HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR: Türker (xx) – Anıl (x) (DK

01 Eylül 2018 22:14

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Ziya Altınoğlu Stadyumu
HAKEMLER: Emre Bulut (xx), Arda Darcan (xx), Uğur Başdaş (xx)
HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR: Türker (xx) – Anıl (x) (DK. 54 Ali (xx)), Uğur (xx), Arif (xx), Oğuz (xx), Kudret (xx), 
Cemal (xx), Ergün (xx) (DK. 77 Barış Kazer (x)), Ufuk (xx), Barış (xx), Emre (xx) (DK. 68 Emre Turgut (x)) 
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx) – Oktay (xx), Yalçın (xx), Berkay (xx), Efe (xx), Emrah (xx), İsmail (xx), Tugay (xx), Salih (xx) (DK. 80 Hüseyin (x)), Barış (x) (DK. 60 Bülent (x)),  Ercan (xx) (DK. 90 Burhanettin (x))
SARI KARTLAR: Emre, Uğur, Cemal (Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor) ,Barış, Yalçın (Altındağ Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig  2\'nci Grup ilk hafta mücadelesinde Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor, evinde Altındağ Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Buse Nur ARSLANOĞLUDHA STAT Ziya Altınoğlu Stadyumu HAKEMLER Emre BulutArda DarcanUğur BaşdaşKOÇERTürkerAnılDKAliUğurArifOğuzKudretErgünBarış KazerUfukBarışEmreEmre TurgutBELEDİYESPOR MustafaOktay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24