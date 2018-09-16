Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor - Osmaniye FK: 2-0

Fatih UZUNER / İSTANBUL (DHA)
STAT: Ziya Altınoğlu
HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Sezgin Şahbaz (xx), Mehmet Şenkaya (xx)
ÇATALCASPOR: Okan (xx), Deniz (xx) (Dk. 87 Emre), Fuat (xx), Cemal (xx), Barış (xxx) (Dk. 90 Ergün), Arif (x), Oğuz (x), Barış Dillioğlu (x), Ömer (xxx) (Dk. 77 Ufuk x), Kudret (xx), Uğur (xx)
OSMANİYE FUTBOL KULÜBÜ: Hasan (x), Engin (x), Ferhat (x), Ergun (x), Oğulcan (x), İlyas (x), Serkan (x), Alper (xx) (Dk. 81 Muhammed), Emrah (x) (Dk. 46 Abdülsamet x), Eser (xx) (Dk. 71 Sergen x), Onur (x)
GOLLER: Dk. 12 Barış ,Dk. 23 Ömer (Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor)
SARI KARTLAR: Barış Dillioğlu, Kudret (Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup karşılaşmasında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor evinde 12\'nci dakikada Barış ve 23\'üncü dakikada Ömer\'in attığı gollerle Osmaniye Futbol Kulübü\'nü 2-0 mağlup etti.