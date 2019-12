Hüseyin Karadayı dans ettirecek!

Bu özel gecede, Hüseyin Karadayı performansını sergilerken Dj Cem Yıldız’da gecenin diğer performansını sergileyecek..Studyo 54 ve People Production tarafından organize edilen, You Dance with Hüseyin Karadayı müzik severlere unutamayacakları bir eğlence yaşatacak..7 Mart 2009 Cumartesi gecesi 22:00’de başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek olan bu organizasyon; İstanbul Cihangir'de kapılarını açan STUDYO 54 müdavimleri ve yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleşecek..Ayrıca 6 Mart Cuma günü uzun yıllar aranjörlük yapan ve 2008 yılının son günlerinde '' Şaka Maka' isimli albümünü çıkararak yoluna devam eden Can Tosun 6 Mart Cuma günü albümünün tanıtım partisini Studyo 54 'te gerçekleştiriyor.Bugüne kadar albümlerine hazırladığı remixleriyle ve aranjörlüğünü yaptığı sanatçılarında katılımıyla gerçekleşecek olan gecede CAN'a özel dans ekibide eşlik edecek..Her iki performansta 22:00 - 04:00 arası Studyo 54'te biletler Biletix'te.