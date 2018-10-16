Hüseyin Kalpar: "Önümüze kazanmayı hedef koyacağız"

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-

SPOR Toto 1’inci Lig takımlarından Giresunspor’un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, İstanbulspor maçının hazırlıklarının iyi gittiğini, oyuncuların çok istekli olduğunu söyledi.

Kalpar, \"Rakipler değişiyor, değişmeyen biziz. Önümüze kazanmayı hedef koyacağız. Ekip ruhu ile mücadele edip, az kaybederek yolumuza devam etmek hedefimiz olacak\" dedi.

İstanbulspor maçının hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren Giresunspor’da teknik direktör Kalpar, takımla beş gündür birlikte antrenmana çıktığını belirtti. Kalpar, \"Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Oyuncularımız arzulu ve istekli. Onların çalışmalarından memnunum. Ama bu isteğin ve azmin maça yansıması önemli. Eğer bu azim İstanbulspor maçında da sahaya yansırsa bir çıkış yakalayıp bunu devam ettirmek istiyoruz\" diye konuştu.

\"RAKİPLER DEĞİŞİYOR, DEĞİŞMEYEN BİZİZ\"

İyi bir ekip oluşturmak için kendilerine de görev düştüğünü aktaran Kalpar, başarının da iyi bir ekip olmaktan geçtiğine işaret etti.

Kalpar, mümkün olduğu kadar her maça kazanmak hedefiyle çıkacaklarını da kaydederek şunları söyledi: \"Hem sahamızda hem dışarıda 3 puan hedefiyle maçlara hazırlanacağız. Çünkü rakipler değişiyor, değişmeyen biziz. Önümüze kazanmayı hedef koyacağız. Ekip ruhu ile mücadele edip, az kaybederek yolumuza devam etmek hedefimiz olacak.\"

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