Hüseyin İlker Çınar’ın başında olduğu yeni bir dini vakıf kuruldu

Almanya’da “klasik medrese eğitiminin akademik perspektifle verildiği” iddiasıyla bir akademi açan Hüseyin İlker Çınar’ın da bağışçıları arasında yer aldığı “Kuranı Kerim ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Merkezi Vakfı” Ankara’da kuruldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 100 bin lira nakit mal varlığıyla kurulan ve kısa adı KUDEM olan vakfın amacı, “‘İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydası dokunandır’ ilkesini benimseyerek özelde içinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslam zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmak” olarak belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, vakfın kurucuları ise son derece dikkat çekici. Bağışçılar listesinde ilk sırada Hüseyin İlker Çınar var. Çınar, aynı zamanda Almanya’da bulunan ve kısa adı yine KUDEM olan “Avrupa Müslümanları Kültürevi”nin kurucusu. 2011’de “İslami Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü (İFİS&İZ)” ve “İFİZ&İZ Yayınları”nı kuran Çınar, 2016’da “klasik medrese eğitiminin akademik perspektiften verildiğini” iddia eden “İFİS&İZ el-Gazzali Akademisi”ni açtı. KUDEM’de “hoca efendi” olarak adlandırılan Çınar, “Gönül Sohbetleri” adıyla da sohbetler düzenliyor.