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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hüseyin Gülerce’nin kızı ‘FETÖ’den tutuklandı!

"Kızım asla FETÖ'cü değil"

24 Ağustos 2016 23:18

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında aralarında, bir dönem Fethullah Gülen’in en yakınındaki isimlerden birisi olan, 17-25 yolsuzluk operasyonlarının ardından cemaatle ilişkisini kestiğini söyleyen Hüseyin Gülerce'nin öğretim görevlisi kızı Elif Yıldız'ın da olduğu 5 kişi tutuklandı. Hüseyin Gülerce ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kızım asla FETÖ'cü değil" dedi. Gülerce, Ergenekon ve Balyoz davalarındaki kumpasları yeterince araştırmadığını da belirterek, “Demek hatamın bedeli buymuş. Bu da bana ders olsun.” ifadesini kullandı. 

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