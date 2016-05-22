Hüseyin Gülerce'den Ahmet Hakan'a: Bir adam ancak bu kadar şirret, çirkef, utanmaz ve yüzsüz olabilir

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, kendisi hakkında “yüzsüz”, “pişkin” ve “arsız” gibi tabirler kullanan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için “Bir adam, ancak bu kadar ahlaksız, şirret, çirkef, utanmaz ve yüzsüz olabilir” ifadelerini kullandı. Gülerce, Hakan’ın "40 yıl yanında olduğu ve melek bildiği Fethullah Gülen’in şeytan olduğuna, canından aziz bildiği cemaatin de Haşhaşi olduğuna ikna oluverdi" ifadelerini sert bir dille eleştirdi. Gülerce, dün köşesinden kaleme aldığı yazıda “Ahmet Hakan, gerçekten ahlaksızlık ve karaktersizlikle anılan biri. Geçen gün de, Star'daki yazımın ilk cümlesini alıp devamını almadığı için karakter suikastı yaptı. Bir adam, ancak bu kadar ahlaksız, şirret, çirkef, utanmaz ve yüzsüz olabilir” diye yazdı.

Resmi twitter hesabından açıklamalara devam eden Gülerce, “Kıyamet alameti: Bana iki kişi ahlak dersi verdi. Biri Ahmet Hakan diğeri Nazlı Ilıcak... Biri Demirtaş'ı parlattı, diğeri "oyum HDP'ye" dedi. Hakan ve Nazlı Ilıcak, Aydın Doğan'ın en yakınları. HDP'lilerin dokunulmazlıkları kalkarken bunların devri de bitecek. Nereye gideceksin Ahmet?” diye yazdı.

Hüseyin Gülerce’nin dün (21 Mayıs 2015) kaleme aldığı yazı şöyle:

Ahmet Hakan'a cevabımdır. Ahmet Hakan, bugünkü Hürriyet'te hakkımda hakaret dolu bir yazı yazdı. Yazarlığının son demlerinde bana saldırmasının sebebi kendisiyle ilgili hatırlatmalarım. 7 Haziran seçimleri öncesinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, CNN Türk'teki programında saz çaldırıp şirinlik muskası taktırmıştı. Yine 7 Haziran'ın ertesi günü Selahattin Demirtaş için "yeni bir lider siyasi hayatımıza güneş gibi doğdu" güzellemeleri yaptı.

Erdoğan’a hakaret ettiniz, seçim zaferlerini hiç azmedemediniz!

Sayın Cumhurbaşkanımıza 7 Haziran öncesinde, "sadece kas gücü var" diye hakaret etti, 1 Kasım'dan sonra da "tek bir lider var, o da Erdoğan" dedi.

Ahmet Hakan'ın hem yüzsüz, hem de nasıl iki yüzlü olduğunu hatırlatmam onun terbiyesizliğini depreştirdi.

Koalisyon kurulsun diye çalıştınız

Aydın Doğan medyası, Erdoğan'ı bir türlü hazmedemedi. Barajı aşsın, AK Parti tek başına iktidar olmaktan uzaklaşsın diye HDP'nin "Türkiye Partisi" diye allanıp pullanmasında en büyük rolü Doğan ve Gülen medyası kol kola oynadı.

Şimdi, her gün şehitler verirken Aydın Doğan ve Ahmet Hakan gibilerin HDP üzerinden PKK seviciliğini hatırlatmam, Aydın Doğan'ı ve Ahmet Hakan'ı deli etti, şirretleştirdi. Ahmet Hakan bana, Aydın Doğan yol vermeden hakaret edemez.

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Hakan ahlak dersi veremez!

En zoruma giden de, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Hakan gibilerinin bana ahlak dersi vermeye kalkması. Kıyamet alameti dense yeridir.

Ahmet Hakan, gerçekten ahlaksızlık ve karaktersizlikle anılan biri. Geçen gün de, Star'daki yazımın ilk cümlesini alıp devamını almadığı için karakter suikastı yaptı. Bir adam, ancak bu kadar ahlaksız, şirret, çirkef, utanmaz ve yüzsüz olabilir.

Aydın Doğan’a garsonluk yapan sen...

Şunu da söyleyeyim, Bu ülkede "besleme yazar" deyince ilk akla gelen isim Ahmet Hakan Coşkundur. Hele, "patronuna yatta servis yapan yazar biliyor musunuz?" diye sorulsun cevap; "Ahmet Hakan…" olur.

Gülenciler kaçıyor, sıra sizde!

HDP'lilerin dokunulmazlıkları kalkarken Doğan ve Gülen medyasının, Ahmet Hakan gibilerin devri de bitmiş olacak.

Gülenistler iyi kaçıyor da, Aydın Doğan ile Ahmet Hakan ne yapar acaba?