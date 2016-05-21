Ahmet Hakan: Ahmet Altan bile Hüseyin Gülerce yüzsüzünün yanında ahlak abidesi gibi kalır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları öncesine kadar Gülen cemaatinin sözcüsü olarak anılan, Zaman gazetesinde de genel yayın yönetmenliği yapan Hüseyin Gülerce'yi ağır ifadelerle eleştirdi. "40 yıl yanında olduğu ve melek bildiği Fethullah Gülen’in şeytan olduğuna, canından aziz bildiği cemaatin de Haşhaşi olduğuna ikna oluverdi" diyen Hakan, “Aydın Doğan Fethullahçıdır, Doğan Medya cemaatçidir, diye iftira sallayıp palavra sıkıyor. Şu yaşıma geldim. Ben bu kadar pişkinini, bu kadar yüzsüzünü, bu kadar arsızını görmedim. Ahmet Altan Efendi var ya. O bile bunun yanında ahlak abidesi gibi kalır" ifadesini kullandı.

Hakan'ın Hürriyet'te "Hiçbir fani Hüseyin Gülerce kadar yüzsüz olamaz" başlığıyla yayımlanan (21 Mayıs 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Bu Hüseyin Gülerce denilen adam...

40 yıl...

- Cemaat’ten geçindi.

- Hizmet Hareketi’nin faziletlerine dair nutuklar attı.

- “Hocaefendi”nin üstün ahlaki niteliklerine dair vaazlar verdi.

- Kendisinin “Cemaat’in Sözcüsü” olarak algılanmasına yol açacak ahkâmlar kesti.

*

40 yıl bunu yaptı.

Ve 40. yılın şafağında...

Aniden Türkiye’nin bir numaralı Fethullah Gülen ve Cemaat düşmanı oluverdi.

*

O kadar ki...

Tayyip Erdoğan bile Hüseyin Gülerce kadar nefret etmiyordur Fethullah Gülen’den ve Cemaat’ten.

*

Hadi diyelim ki...

40 yıl içinde yer aldığı, 40 yıl hizmet ettiği, 40 yıl kendisini adadığı...

Cemaat’in ve onun lideri Fethullah Gülen’in içyüzünü fark edemedi, göremedi, bilemedi.

Ve 40 yılın ardından...

Birdenbire...

Melek bildiği Fethullah Gülen’in şeytan olduğuna...

Canından aziz bildiği Cemaat’in de Haşhaşi olduğuna...

İkna oluverdi.

*

Soruyorum:

Böyle bir insan...

Eğer bir dirhem ahlaki endişeye, bir milim yüz kızarmasına, bir gram utanma duygusuna sahipse ne yapar?

Ne yapacak?

- Kafasını taşlardan taşlara vurur.

- “Ben nasıl oldu da 40 yıl bunlara hizmet ettim” diye karalar bağlar.

- Kalan ömrünü tövbe istiğfarla geçirmeye karar verir.

- Bir kıyı kasabasına yerleşip adını sanını unutturmaya çalışır.

*

Bugün ne yapıyor Hüseyin Gülerce?

Bunları mı?

Hayır, ne gezer!

Hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiç yüzü kızarmadan...

Hükümler vermeye, siyasi analizler yapmaya, öngörülerde bulunmaya devam ediyor.

Ve bundan da daha kötüsü...

- “Aydın Doğan Fethullahçıdır” diye...

- “Doğan Medya, Cemaatçidir” diye...

İftira sallayıp palavra sıkıyor.

*

Şu yaşıma geldim.

Ben bu kadar pişkinini, bu kadar yüzsüzünü, bu kadar arsızını görmedim.

Ahmet Altan Efendi var ya...

O bile bunun yanında ahlak abidesi gibi kalır.

O derece yani...

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