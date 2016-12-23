Hüseyin Gülerce: Suikast zincirinin bir sonraki hedefi MHP'liler olabilir

Bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Star yazarı Hüseyin Gülerce, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak "Rusya Büyükelçisine yönelik saldırı ile şahsi suikastlar süreci başlatılmış olabilir. İki hafta kadar önce rahmetli Türkeş’le MHP’de birlikte siyaset yapmış bir dostum, beni bu suikastlar konusunda uyardı. Bundan sonra hedefte MHP’liler olabilir” iddiasını ileri sürdü. "Siyasetçiler, yazarlar, sanatçılar, sporcular, kanaat önderleri, dini cemaatlerin bilinen yüzleri, mezhep aidiyetleri öne çıkmış insanlar, hepsi bu suikastlar zincirinin halkası olabilir" görüşünü savunan Gülerce, "Hedef; Türkiye’yi bir iç savaşa sürüklemektir" diye yazdı.

Hüseyin Gülerce'nin "Kimler suikastların hedefinde?" başlığıyla yayımlanan (23 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Dün sabahtan beri sosyal medyada şahsım doğrudan hedef gösterilerek paylaşımlar yapılıyor. “Hüseyin Gülerce’yi vursalar fena mı yani?” deniliyor. FETÖ’nün bilinen yüzleri de tweet’leri ile devreye giriyor.

15 Temmuz’da darbe girişimi milletçe püskürtülen bu hain örgütten her şey beklenir. Şantaj, soru hırsızlığı, kumpas, suikast, cinayet, ihanet hepsi var FETÖ’de. İşte Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan suikastta da bütün oklar FETÖ’yü gösteriyor.

Rusya Büyükelçisine yönelik saldırı ile şahsi suikastlar süreci başlatılmış olabilir. İki hafta kadar önce rahmetli Türkeş’le MHP’de birlikte siyaset yapmış bir dostum, beni bu suikastlar konusunda uyardı. Bundan sonra hedefte MHP’liler olabilir.

Siyasetçiler, yazarlar, sanatçılar, sporcular, kanaat önderleri, dini cemaatlerin bilinen yüzleri, mezhep aidiyetleri öne çıkmış insanlar, hepsi bu suikastlar zincirinin halkası olabilir. Hedef; Türkiye’yi bir iç savaşa sürüklemektir.

İstanbul Beşiktaş ve Kayseri’de doğrudan polisimizi ve askerimizi hedef alan bombalama eylemlerinin hedefi de buydu. Toplumu panikletmek, yönetilemeyen bir ülke ve idarede zafiyet algısı oluşturmak... Sadece içeride değil, Suriye topraklarında da askerimiz DEAŞ saldırılarında şehitler veriyor. İçerdeki terör ve Suriye’deki gelişmeler, doğrudan Türkiye’nin önünü kesme hesaplarının bir parçası.

Türkiye’yi iç savaşa zorlamak için dört koldan taşeron terör örgütlerinin tehdidi altındayız. FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C eliyle Türkiye’nin önünü kesmek için topyekûn saldırı başlattı. Müttefiklerimiz ABD ve AB, bizim değil, terör örgütlerinin yanında...

Dün de yazdım bölgemizde büyük bir oyun oynanıyor. Rusya Büyükelçisine yönelik suikast; bu oyunun ne kadar büyük olduğunu, bölgesel değil küresel planlar, projelerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Türkiye ile Rusya’nın yeniden yakınlaşması, Batı’nın tedirginliğini açığa çıkarırken, ABD’nin terör ve Suriye politikasının da sorgulanmasını sağladı.

Türk kamuoyunda “Çuvalcı general” olarak bilinen ABD Kara Kuvvetlerinin eski komutanı Raymond Odierno, önceki gün Amerikan Fox News kanalında, Obama yönetiminin dünyaya “arka planda liderlik yapma” stratejisini eleştirdi. Mevcut yönetimin terörle mücadele stratejisinin, ABD’yi Ortadoğu’da pasifleştirdiğini söyleyen Odierno “Dürüst olmak gerekirse bölgede liderliği Rusya’ya bıraktık” dedi. Odierno, Trump yönetiminin, ABD’nin Ortadoğu politikasına daha proaktif bir boyut kazandıracağına inandığını da ifade etti.

Sayın Cumhurbaşkanı “milli seferberlik” çağrısını her alandaki tedbirler ve sağduyulu davranış için yaptı.

Bu açıdan, iç savaş kışkırtıcılığında, terör örgütlerinin suikast ve saldırıları kadar, sosyal patlamaların önlemini de almak gerekir. Mesela, 960 bin işletme, KOSGEB 50 bin TL sıfır faizli kredi başvurusu yaptı. Ancak bundan 15 bin kişi yararlanacak. Bu yeterli mi? Sicil affı da gündemde. O ciddi bir rahatlama sağlayacak. Ancak, geniş bir kesimi ilgilendiren esnaf ve tarım borçlularının durumunun gündeme gelemediği şikâyetleri var.

Tarım Kredi kooperatifine borçlu bir insan, borcunu ödeyemediği için hem sicil affından hem de başka desteklerden yararlanamıyor. Bunun çözümü, normal faizleri ödenmek şartıyla borçların bir yıl ertelenmesidir, deniyor. Böylece devlet ek bütçe koymadan bu kesimleri rahatlatacak, esnaf ve tarım sektöründekilerin tefecinin eline düşmesini önleyecek.

Topyekûn bir saldırı var, topyekûn göğüslememiz gerekir…