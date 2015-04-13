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Hüseyin Gülerce Sabah'ı yalanladı

'Sabah gazetesindeki röportajda, benim manşetteki gibi bir ifadem yok'

13 Nisan 2015 15:40

Bir dönem Gülen cemaatinin sözcüsü olarak anılan ve 17 Aralık öncesine kadar Fethullah Gülen’e en yakın isimlerden biri olan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı başkanı Hüseyin Gülerce, Twitter hesabından Sabah'ın manşetinde kullandığı ifadeleri yalanladı.

Hüseyin Gülerce, hükümete yakınlığıyla bilinen yayın organı Sabah'a röportaj verirken haberin spotunda "Paralel yapı seçim öncesi siyasi cinayet bile işleyebilir" cümleleri yer aldı. Gülerce, sosyal medya üzerinden bu ifadeleri yalanladı.

Gülerce Twitter hesabından, “Sabah gazetesindeki röportajda, benim manşetteki gibi bir ifadem yok. "Ben, 'Şer İttifakı devrede, siyasi cinayetler işlenebilir' diyorum." diye yazdı.

Hüseyin Gülerce'nin tweetleri şöyle:

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