Hüseyin Gülerce, kendisinin ‘Gülen cemaati sözcüsü’ olduğu dönemde İlker Başbuğ’u ‘FETÖ ile mücadele etmemek’le suçladı!

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasındaki ‘FETÖ yapılanması’ olarak yargılanan Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın eski başkanı olan Hüseyin Gülerce, kendisinin ‘cemaatin sözcüsü’ olduğu dönemde eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u “FETÖ ile mücadele etmemek”le suçladı.

Gülerce, bugün (8 Şubat 2020 Cumartesi) Star gazetesinde “İlker Başbuğ vak’ası” başlığıyla yayımlanan yazısında, “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmasında Başbuğ’un askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasını sağlayan yasa teklifinde imzası bulunan AKP’lileri işaret etmesini eleştirdi.

Başbuğ’un, “FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasında CHP cephesine girdiğini” savunan Hüseyin Gülerce, yazısını şöyle bitirdi:

“.. İlker Başbuğ diyor ki:

‘Görevde bulunduğum 2 yıl (2008-2010), FETÖ tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kurulan komplolara karşı mücadele ile geçti.’

FETÖ ile mücadele ettiniz öyle mi? Türk Silah Kuvvetlerindeki kurmay subayların yüzde 72’sinin FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı.

TSK’nın en kritik noktalarını, adli müşavirlikten emir subaylığına, personel başkanlığından atama dairelerine kadar FETÖ’cüler ele geçirmiş. FETÖ’nün gemi azıya aldığı sizin görev yıllarınızda, sizin emrinizdeki komutanlardan değil, ‘mahrem imamlar’dan emir ve talimat almışlar. Gözünüzün önünde darbe tezgâhlamışlar. Siz de Genelkurmay Başkanlığı yaptınız öyle mi? (Sahi sizin hiç mi sorumluluğunuz yok?)

Bir de bahane uyduruyorsunuz; istemişsiniz ama MİT size isim vermemiş. Sizin emrinizde Genelkurmay istihbaratı, jandarma istihbaratı yok muydu?

Evet, karşımızda bir İlker Başbuğ vak'ası var…”

Fethullah Gülen ve Hüseyin Gülerce (solda)