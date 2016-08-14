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Medya

Hüseyin Gülerce: Hem CNN Türk'e çağırıyorlar, hem Ahmet Hakan hakaret ediyor, bu nasıl Doğan Medya Grubu?

Ahmet Hakan, Hüseyin Gülerce'ye 'itirafçı' demişti

14 Ağustos 2016 18:19

Bir dönem Fethullah Gülen'e en yakın isimler arasında yer alan, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Zaman gazetesinden ayrılarak Star'da yazmaya başlayan Hüseyin Gülerce, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yazısında kendisine yönelttiği "en geç kalan ve en hızlı çıkan itirafçı" eleştirisine yanıt verdi. Gülerce, "CNN Türk, Doğan Medya Grubu'na ait beni oraya çağırıyorlar, bugünkü Hürriyet gazetesinin üst manşetinde 'FETÖ'nün kozmik kadınları' haberinde Gülden Aydın Hanımefendi benden Yalova'ya gelip bilgi aldı. Bu nasıl Doğan Medya grubu? Bir taraftan bilgime başvuruyorlar öte taraftan bana karşı hıncının, düşmanlığının nerden geldiğini bilmediğim birisi hakarete yelteniyor" dedi.

Hüseyin Gülerce, "Ruşen Çakır, Ahmet Hakan Coşkun ve Ertuğrul Özkök gibi adamlar aslında sinsi FETÖ'cü gibi davranıyor" diye konuştu.

Ahmet Hakan ile Ertuğrul Özkök'ün kendisine sataşmaya devam ettiğini söylen Hüseyin Gülerce 'Burada daha önce de söyledim; kıyamet alametlerinden birisi de 'Ahmet Hakan'ın bana ahlak dersi vermeye kalkmasıdır' dedi.

Gülerce, "CNN Türk, Doğan Medya Grubu'na ait beni oraya çağırıyorlar, bugünkü Hürriyet gazetesinin üst manşetinde 'FETÖ'nün kozmik kadınları' haberinde Gülden Aydın Hanımefendi benden Yalova'ya gelip bilgi aldı. Bu nasıl Doğan Medya grubu? Bir taraftan bilgime başvuruyorlar öte taraftan bana karşı hıncının, düşmanlığının nerden geldiğini bilmediğim birisi hakarete yelteniyor. Bana itirafçı denmesi hakarettir. İtirafçı kime denir? Bir suç işler suçunu itiraf eder değil mi? Ben ne suç işledim de itiraf edeceğim" diye konuştu.

 

'Sinsi FETÖ'cüler'

 

'Benim dikkatimi bir şey çekiyor' diyen Hüseyin Gülerce şunları söyledi

Ruşen Çakır, Ahmet Hakan Coşkun ve Ertuğrul Özkök gibi adamlar aslında sinsi FETÖ'cü gibi davranıyor. Bunların karakterleri buna müsait. Ertuğrul Özkök genel yayın yönetmeniyken Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'muhtar bile olamaz' manşeti atmadı mı? Bunlarda bir defa kılcak damarlarına kadar işlemiş Erdoğan düşmanlığı var. Bakmayın şimdi darbeden millet Allah'ın izniyle Erdoğan'ın çıkışıyla ve ona bir zarar gelmeyişiyle kurtuldu da yelkenleri indirmiş gibi yapıyorlar. Bunlar şimdi yeni bir strateji takip ediyorlar şimdi. Bunlara neden sinsi FETÖ'cüler gibi davranıyorlar diyorum; FETÖ'nün şimdiki taktiği bizim gibi konuşan bilgilendiren insanların onuruyla oynamak, itibarsızlaştırmak. İtibarsızlaştırılarak bizim fikirlerimizin, düşüncülerimizin, tesirini azaltmak. İşte Ahmet Hakan Coşkun denilen şahıs buna hizmet ediyor. Bana itirafçı diyor sensin itirafçı. terbiyesizlik yapıyor.

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