Hüseyin Gülerce: Hanefi Avcı'yla alakalı yazdıklarımdan utandım, özür borcum var

Bir süre önce yazılarına ara verdiğini açıklayan Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, "Haliçte Yaşayan Simonlar" kitabının ardından eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile ilgili yazdıklarından dolayı özür borcunun olduğunu söyleyerek "Onunla ilgili yazdıklarıma dönüp baktığımda üzüldüm. Bana yakışmamış çünkü o yazılar. Söyledim ya yakışmamış, daha ağır laf var mı? Özel hayatıyla ilgili meseleleri bile malzeme yapmışım, yazıma, böyle bir yazıyı yazmış olmam çok zoruma gitti. Gerçekten utandım."dedi.

Gülerce, dün akşam katıldığı Beyaz TV'deki Ortak Akıl programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gülerce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Hatalar davalara gölge düşürdü'

Hanefi Avcı, Nedim Şener, Ahmet Şık, Büşra Ersanlı ve KCK davalarında, yargılama aşamasında bir takım problemler olduğu ve bunların davaların içeriğine gölge düşürdüğü apaçık.

'Hanefi Avcı'ya özür borcum'

Şahsen, yeri gelmişken, şunu da söylemek isterim. Benim Hanefi Avcı'ya da bir özür borcum var. Paralel yapı iddiası ile ilgili operasyona ve bunun arkasından hazırlanacak iddianameye, yargılama safhasına ikaz anlamında söylüyorum. Yazılan, söylenen, operasyonlar, tutuklamalar, bu yakın tarihteki darbe ve darbeye teşebbüs davalarının safahatına bakıldığı zaman, aynı yanlışların yapılamaması lazım.

'Zoruma gitti üzüldüm'

Neden benim bir özür borcum var? Onunla ilgili yazdıklarıma dönüp baktığımda üzüldüm. Bana yakışmamış çünkü o yazılar. Öyle yazmamam gerekiyordu ama ortaya sürülen belgeler, bilgiler, estirilen hava, o yoğun atmosfer içerisinde... Bunlar mazeret değil tabi, yanlışıma mazeret aramıyorum. Söyledim ya yakışmamış, daha ağır laf var mı? Özel hayatıyla ilgili meseleleri bile malzeme yapmışım, yazıma, böyle bir yazıyı yazmış olmam çok zoruma gitti. Gerçekten utandım.

Onun için yargıya titizlikle bakmak lazım. Yargıçlar da, belgeleri bulanlar da çok titizlikle bakmalı.

Hüseyin Gülerce ne yazmıştı?

Gülerce, 4 yıl önce Zaman'da kaleme aldığı yazıda Hanefi Avcı için şu ifadeleri kullanmıştı:

'Sayın Avcı, neden kendini inkâr yoluna sapıyor?'

Acaba Sayın Avcı'nın, iki yıl önce Edirne'de başlayan, edebiyat öğretmeni evli bir bayanla ilişkisi, bu sorulara cevap olabilir mi? Bayan, Edirne'de emniyet mensuplarına hızlı okuma kursu vermiş. O sırada tanışmışlar. Avcı da, bayan da bu ilişkiyi doğruluyor. İki yıl süren bu ilişki, bayanın evliliğini bitirmiş, eşinden boşanmış. Avcı da şimdi yaptığı açıklamada, kendisinin de boşanacağını söylüyor. (...)

Şimdi olay yargıda ve Hanefi Avcı örgüte yardımcı olmaktan tutuklu. Herkes yargıya saygılı olmak zorunda. Benim sorum şu: Evli bir bayanla gayri meşru bir ilişkisi olmasaydı, Hanefi Avcı'ya böyle bir kitap yazdırılır mıydı? Yolu cezaevine kadar düşer miydi? Hanefi Avcı'ya, bu ilişki tuzağını da "cemaat" mi kurdu?"