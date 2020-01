Hüseyin Gülerce: FETÖ’nün bahar aylarına denk gelen yeni isyan hazırlıkları olabilir

Star yazarı Hüseyin Gülerce, Fethullah Gülen'in anayasa değişikliği ile ilgili referandum günlerini işaret eden isyan mesajları gönderdiğini iddia etti. "FETÖ’nün bahar aylarına denk gelen referandum zemininde yeni isyan hazırlıkları olabilir" diyen Gülerce, "CHP, FETÖ’den medet umarsa işte asıl tehlike odur" ifadesini kullandı.

Gülerce'nin Star'da "FETÖ’nün CHP ile referandum isyanı mı?" başlığıyla yayımlanan (30 Aralık 2016) yazısı şöyle:

F. Gülen, ölünceye kadar Erdoğan düşmanlığı yapıp Batı adına Türkiye’nin aleyhine çalışacaktır.

On binlerce insanı mağdur ettiği, onları ailelerinden kopardığı, toplumdan dışlanmalarına sebep olduğu halde F. Gülen bundan hiç etkilenmiyor. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde milletçe 242 şehit vermemiz, elebaşı olarak onun vicdanını sızlatmıyor.

Bunun tek bir sebebi var; F. Gülen, Allah tarafından bu asırda insanlığın kurtuluşu için seçilmiş zat olduğuna inanıyor. Etrafındakiler de buna iman ediyorlar. Karşımızda kendini mehdi zanneden, helalleri harama, haramları helale çevirmekte hiçbir sakınca görmediği gibi bu konuda kendisinin yetkili kılındığına inanan biri ve ona tapanların oluşturduğu akıl dışı, İslam dışı bir yapı var.

F. Gülen ölmeden bu yapıdakiler yanlıştan, ihanetten vazgeçmeyecektir. Çünkü F. Gülen yediği her darbeden sonra bağlılarını umut zehri ile zehirlemeye devam ediyor. “Kasımda şöyle olacak, Aralıkta böyle olacak” diye mesajlar iletiyor.

Şimdi de Anayasa değişikliği ile ilgili referandum günlerini işaret eden isyan mesajları gönderiyor. Atılan tohumların baharda yeşereceğini söylüyor. Suikastçı polis gibi uyuyan hücre elemanlarının harekete geçirileceğinin talimatını veriyor. İngiltere’ye kaçan bir FETÖ kamikazesi şimdi de, “yeni süreç baharda 1-3-5-7 gibi zamanlık kısa bir sürede bitecek” diye üfürüyor. Bu Önder Aytaç denen kaçak, FETÖ tabanını, bitmediklerine inandırmak için psikolojik harp gereği uyduruk rüyalar da aktarıyor. Ekim ayının başında sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

“Silivri’yi anlatayım. Yatsı namazını kılmak için kamet getiriyor arkadaş, cemaatle namaza durulacak, birine geç kıldır diyorlar. O da tam imamete geçerken Silivri’nin duvarları açılıyor. Bütün koğuşlarla namaza duruyorlar. İmamete 2 metre boyunda hiç tanımadıkları gül yüzlü birisi geçiyor. Fakat namaz bildiğimiz namaz değil, farklı bir namaz kıldırıyor. Selam verince ‘hakkınızı helal edin ama ben önce geldiğim için bizim namaz sizinkinden biraz farklı olduğu için ben böyle kıldırdım namazı’ diyor. O kişiye siz kimsiniz deyince, ‘ben Yusuf (as) ben her gün buradayım ama Efendimiz as bugün arkadaşlara görünseniz dedi.’ Bu olayı koğuştakilerin tamamı görüyor. Duvarların açıldığını herkes görüyor ve hepsi de şoka giriyor. Uzuuun bir sessizlik sonrası ağlamalar oluyor ve başka bir şey de konuşulmuyor zaten.”

FETÖ tabanı derken, böylesine profesyonel algı operatörlerinin uyduruk rüyalarına hala kanan zavallıları kastediyorum. İster mankurt ya da zombi deyin, F. Gülen, kafalarına taktığı çiplerle ne talimat verirse bunlar, sorgusuz sualsiz bu talimatlara uyuyorlar.

F. Gülen öylesine zıvanadan çıktı ki; geçtiğimiz ay intihar fetvası verdi: “Hizmet için her şeye katlanmaya razıyız Allah’ın inayet ve keremiyle... İntihar etmenin ne büyük günah olduğunu ben Allah’ımdan Peygamber’imden öğrenmişim. Ama muhal farz eğer böyle bir şey düşünülecekse, düşünülürse bu hizmet için ve sizin korunmanız için yapılır. Ben böyle bir içtihadı hatalı görmekteyim, yanlış bir içtihattır. Ama bu da bir histir. Bir düşüncedir. Bir mülahazadır.”

Bunun adı sapıklıktır. Yeni bir din icat etmektir. Allah, intiharın büyük günah olduğunu bildirecek, F. Gülen Kur’an ayetleri karşısına kendi his, düşünce ve mülahazasını çıkaracak. “Allah, Peygamber öyle dese de siz benim içtihadıma uyun” diyecek…

FETÖ’nün bahar aylarına denk gelen referandum zemininde yeni isyan hazırlıkları olabilir. CHP, FETÖ’den medet umarsa işte asıl tehlike odur...