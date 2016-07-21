Hüseyin Gülerce: Fethullah Gülen suikastle ölebilir, akli melekelerini kaybedebilir, başka bir ülkeye gidebilir

Bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Star yazarı Hüseyin Gülerce, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesinin dört yolu olduğunu öne sürdü. Gülerce, "Bir, Gülen’in ani bir rahatsızlıkla ya da beklenmedik bir suikastla Pensilvanya’da ölmesi. Bu durumda Türkiye ne yapacaktır? Darbecilerin cenaze namazının kılınması bile yasaklandı. ABD’de mi kalacak, Türkiye cenazeyi kabul edecek mi? Ederse, şu toplumsal infiale rağmen Gülen nasıl, nereye gömülecek? İki, Gülen’e zaman ayarlı ilaç içirilebilir. Türkiye’ye vardığında ölür. Arkadan da “biz iade ettik, öldürüldü” propagandası yapılır. Üç, Gülen’in aklî melekelerini yok edecek bir ilaç içirilebilir, ifadesi alınamaz hale gelir. Dört, Gülen’in başka bir ülkeye (Kanada gibi) deport edilmesi" diye yazdı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ABD'li yetkililere dört dosya gönderdiklerini açıklamıştı.

Hüseyin Gülerce'nin, "Amerika Gülen’i iade edecek ama nasıl?" başlığıyla yayımlanan (21 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

15 Temmuz darbesinin, Fethullah Gülen darbesi olduğu en kısa zamanda belgelenecektir. Sadece, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri Yarbay Levent Türkkan’ın itirafları gibi yüzlerce itiraflar sayesinde değil, ortaya binlerce delil, belge konulacaktır.

Bu gerçekler karşısında ABD’nin F. Gülen’i iade etmeme gibi bir şansı yok. Eğer ABD yönetimi de Gülen gibi cinnet geçirecek ve Türkiye gibi bir müttefikini, eli kanlı bir darbeciye değişecekse o ayrı... Ama bu akıl tutulmasını Washington yaşamayacaktır ve Gülen’i iade edeceklerdir.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Obama ile telefonda Gülen’in iadesini konuştu. Sayın Erdoğan üç gün önce Kısıklı’da vatandaşlara hitap ederken açıkça çağrıda bulundu:

“ABD’ye sesleniyorum. Sayın Başkan’a sesleniyorum. Pensilvanya’daki zatı artık Türkiye’ye teslim edin. Siz bizden hangi teröristi istediyseniz size teslim ettik. Eğer biz stratejik ortaksak o zaman ortağınızın bu talebini yerine getirin.”

Bu kararlı çağrıya, Başkan Obama’nın kulak tıkaması mümkün değil.

Gülen de işin ciddiyetinin farkında olarak ABD’li yetkililere, Türkiye’den gelecek iade taleplerini reddetme çağrısında bulundu. The Alliance for Shared Values’dan (AfSV) yapılan açıklamaya göre Gülen, “ABD hükümetine, suçluların iadesi sürecini, politik kan davalarını, gerçeğe dönüştürecek şekilde kullanma çabalarını reddetme çağrısında bulunuyorum” dedi.

Son gelinen noktayı da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. İade talebinin elektronik ortamla ABD’ye iletildiğini, Gülen’in geçici olarak tutuklanmasının istendiğini söyledi.

F. Gülen, Pensilvanya’da CIA yöneticilerinin “ABD için yararlı biri” tavsiyesi ile yeşil kart alarak oturuyor. Türkiye’deki darbe teşebbüsünde Gülen ile ABD arasında bir irtibat var mı yok mu?

Hürriyet gazetesinin Washington temsilcisi Tolga Tanış’ın Pazar günkü yazısındaki şu satırlara bakalım:

“Cuma akşamı Fox News televizyonuna çıkıp işin başarılı olmasını beklediğini söyleyen Amerikan Ordusu’nun eski istihbaratçılarından emekli Yarbay Ralph Peters, ‘Durum çok net. Bu darbe, Türkiye’nin İslam’î bir diktatörlük olmaktan kurtulması için son şansıdır. Sakın hata yapmalım. Bu darbede rol alanlar iyi adamlar’ diyordu... Öyle ki, işin başında, Pentagon’daki bazı muvazzaflardan bile Amerikan medyasına, işin başarılı olduğu izlenimi yayan temelsiz açıklamalar yapıldı. İlk saatlerde biri konuştu MSNBC’ye. Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’dan sığınma talep ettiğini iddia etti.”

F. Gülen ve adamları ABD için “iyi adamlar” ise Meclis’i, masum insanları bombalayan F-16’ların, İncirlik’ten aldıkları istihbarat ile lojistik destekte, ABD’li komutanların rolü var mı?

FETÖ, ABD menfaatleri için dünyada nasıl bir taşeronluk yapıyor? Bu soruların F. Gülen’de cevapları olmalı. Demem o ki, Gülen’in itirafları ABD yönetimini zorda bırakabilir.

Evet, benim kanaatim ABD, F. Gülen’i Türkiye’ye iade edecektir. Ama nasıl?

Burada dört yol var.

Bir, Gülen’in ani bir rahatsızlıkla ya da beklenmedik bir suikastla Pensilvanya’da ölmesi. Bu durumda Türkiye ne yapacaktır? Darbecilerin cenaze namazının kılınması bile yasaklandı. ABD’de mi kalacak, Türkiye cenazeyi kabul edecek mi? Ederse, şu toplumsal infiale rağmen Gülen nasıl, nereye gömülecek?

İki, Gülen’e zaman ayarlı ilaç içirilebilir. Türkiye’ye vardığında ölür. Arkadan da “biz iade ettik, öldürüldü” propagandası yapılır.

Üç, Gülen’in aklî melekelerini yok edecek bir ilaç içirilebilir, ifadesi alınamaz hale gelir.

Dört, Gülen’in başka bir ülkeye (Kanada gibi) deport edilmesi.