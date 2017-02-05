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Hüseyin Gülerce: Fethullah Gülen intihar edebilir!

"Trump, Türkiye’nin gönderdiği belgelerle Fethullah Gülen’i iade etmeye kalkabilir, tutuklamaya kalkabilir..."

05 Şubat 2017 17:58

Bir dönem Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Star yazar Hüseyin Gülerce, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne Fethullah Gülen'in intihar edebileceğini iddia etti. Gülerce, "Donald Trump, Türkiye’nin gönderdiği belgelerle Fethullah Gülen’i iade etmeye kalkabilir, tutuklamaya kalkabilir. Ve Fethullah Gülen intihar edebilir" görüşünü savundu.

Beyaz TV'de yayınlanan "Ortak Akıl" programında konuşan Hüseyin Gülerce'nin açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Fethullah Gülen 'Dava için intihar edin' dedi ya. Bir Müslüman'dan duyulacak laf mı bu. Fethullah Gülen’in kendisi intihar edebilir. Bu sabah geldi aklıma, başkalarına intiharı tavsiye ediyor. 'Dava için gerekirse hayatınızı feda edebilirsiniz' diyor. Kendisi için de geçerli. Öyle bir nokta gelebilir ki. Trump, Türkiye’nin gönderdiği belgelerle Fethullah Gülen’i iade etmeye kalkabilir, tutuklamaya kalkabilir. Ve Fethullah Gülen intihar edebilir. Trump’ın bir adım atması, Fethullah Gülen’in intihar etmesine neden olabilir. İntihar ederse şaşırmam"

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Hüseyin GülerceFethullah GülenABDDonald Trumpintihar

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