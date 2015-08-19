Hüseyin Gülerce: Dink cinayeti ile paralel yapının alakası tespit edilirse ABD, Gülen’i Türkiye’ye iade edebilir

Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen ve eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Hüseyin Gülerce, Hrant Dink cinayeti ile paralel yapının alakasının tespit edilmesi durumunda ABD'nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade edebileceğini ileri sürdü.

Akit gazetesinden Mehmet Özmen’e konuşan Gülerce; ABD’nin iki sebepten dolayı, Gülen’i Türkiye’ye iade edebileceğini iddia ederek, şu açıklamalarda bulundu:

'Amerika kullanır ve satar'

“Birincisi; Türkiye’de terör eylemleri başladı ve Türkiye Kandil’i bombalıyor. Çok kişi bu durumu Amerika’nın PKK’yı sattığı yönünde değerlendirdi. Amerikan politikasında böyle bir satış bölümü vardır. Amerika kullanır ve daha büyük bir menfaat karşılığı satar insanları. Çünkü devletin menfaatleri o şahısların menfaatlerinden daha önemlidir. Dolayısıyla Amerika’nın satışa getiremeyeceği insan yoktur. Bu açıdan bakıldığında Amerika PKK’yı sattığı gibi Fethullah Gülen’i de satabilir.

İkinci ise hangi durumda satacağıdır. Amerika’da ve Avrupa Birliği’nde en güçlü lobilerden bir tanesi de Ermeni Lobisi’dir. Şimdi bu paralel yapı içerisinde olduğu iddiasıyla yargılan bir insan var; Ali Fuat Yılmazer. Eski istihbarat polis şefi kendisi. Bu kişi hukuksuz, kanunsuz dinlemelerden tutuklandı. Bir de Hrant Dink cinayetine göz yummaktan, tedbir almamaktan tutuklandı. Şimdi Ali Fuat Yılmazer’in ve bu paralel yapı içerisinde isimleri geçen şahısların Hrant Dink cinayetini bilerek önlemedikleri, güçleri yettikleri ve tedbir alacakları halde önlem almadıkları iddiasıyla bir yargılama olacak.

Eğer Ali Fuat Yılmazer’in burada Ramazan Akyürek gibi diğer isimler gibi Hrant Dink cinayetinde bir sorumluluğu ortaya çıkarsa nasıl inkâr ederlerse etsinler bu sorumluluk paralel yapının da üzerine yapışır. Ermeni lobisi Avrupa’da başta Fransa olmak üzere, hem de ABD’de Fethullah Gülen hareketiyle ilgili kanaatlerini ve bakışını değiştirir. Hrant Dink cinayeti ile paralel yapının alakasının tespit edilmesi durumunda Fethullah Gülen’i ABD Türkiye’ye iade edebilir.