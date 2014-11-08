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Hüseyin Gülerce: Cemaat her zaman haklı olabilir mi?

Hüseyin Gülerce, Hizmet Hareketi'nin temel ilkelerinin terk edildiğini belirterek, bundan sonra bu konu hakkında konuşmayacağını söyledi

08 Kasım 2014 01:31

Bir dönem cemaatin sözcüsü olarak bilinen Hüseyin Gülerce
medyada kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını belirterek, dost bildiği kişilerin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Gülerce, Hizmet Hareketi'ne seslenerek, "Cemaat her zaman haklı olabilir mi?" dedi.

Fethullah Gülen'in Hüseyin Gülerce'ye dava açacağını sosyal medyadan açıklamasının ardından, Gülerce de,  "Mahkemedeki hesaplaşma, kime ağır gelir bilemeyiz" diye yanıt vermişti. 

Hüseyin Gülerce, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bundan sonra bu konu hakkında hiçbir şey yazmadığını söyledi.

Hüseyin Gülerce'nin attığı tweetler şöyle:

Geldiğim noktada durma kararı aldım. Çünkü iş, sosyal medyada linç kampanyasına dönüşmekle kalmadı. Dost bildiklerim, hakaretlere başladı.

Hizmet hareketi içinden bana hasım haline gelenler, sadece şunu sorsunlar: cemaat her zaman haklı olabilir mi? Ya yanlış yolda gidiliyorsa..

Niyetim halisti. Inanıyorum ki sonunda bu dualı milletimiz, devletimiz kazanacak. Allah (CC) sevdiklerini terk etmez.

Evet, dostlarımdan kaybettiklerim oldu. Ama onların yüz katı, bin katı yeni dostlar edindim. Milletimizin sağduyusu beni yanıltmadı.

Daha ileriye gitmeyeceğim. Artık bu konularda konuşmayacağım, yazmayacağım. Beni seven herkes, yakınlarım, bilhassa ailem "artık yeter" dedi

Zarar gördüğüne inandım. Duramadım, susamadım. Konumum itibariyle Allah indinde kendimi sorumlu hissettim. Bütün kabahatim budur...

Gücüm yetmeyince Hizmet'ten ayrıldım. TV konuşmalarımla ve röportajlarla tarihe not düşmek istedim. Dinimin, vatanımın, davamın, insanımızın

Muhtemel tehlikeleri ve bilhassa masumların uğrayacağı zararları önlemeye çalıştım. Adeta çırpındım. "Ateşe benzinle gitmeyin" dedim.

Muhalefet partileri ile birlikte hareket edip siyasetin girdabına yuvarlandılar. Bu durumu ülkemiz, insanımız ve davamız adına yanlış buldum

Sadece bu değil. Hizmet'in temel ilkeleri terk edildi. Din, Kur'an hizmeti olarak inandığımız hareket hükumete karşı savaş diline sarıldı.

Benim duruşum bir içtihat farkıdır. Üç yıldan beri ( 7 Şubat MIT krizinden itibaren) Hizmet hareketini temsil edenlerin, üslup yanlışı var.

35 yıllık Hizmet'in hatırına bugün bana hakaret eden, suçlayan herkese -varsa-şahsi hakkımı helal ediyorum. Allah'ın ve milletin hakkı başka

Geldiğim noktada durma kararı aldım. Çünkü iş, sosyal medyada linç kampanyasına dönüşmekle kalmadı. Dost bildiklerim, hakaretlere başladı.
 

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