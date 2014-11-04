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Hüseyin Gülerce'den Gülen'e yanıt: Mahkemedeki hesaplaşma, kime ağır gelir bilemeyiz

Fethullah Gülen ve Hüseyin Gülerce arasındaki gerilim artıyor

04 Kasım 2014 22:12

Bir dönem Gülen Cemaati'nin sözcüsü olarak kabul edilen Hüseyin Gülerce ile Fethullah Gülen arasındaki gerilim artıyor. Gülen'le ilgili haberler veren @fgulen hesabından bugün atılan tweet'te mahkeme sinyali gelirken, Hüseyin Gülerce de, mahkemede hesaplaşmanın en doğrusu olduğunu söyledi.

Fethullah Gülen'a ait olduğu öne sürülen @fgulen adlı Twitter hesabından bugün atılan tweet'te Hüseyin Gülerce'ye yönelik olarak, "H.Gülerce'nin iftiralarını mahkemelerde ispata davet edeceğiz. Bu yaşa gelmiş biriyle mahkemede hesaplaşmak çok ağır gelse de!" ifadeleri kullanılmıştı.

Hüseyin Gülerce yine twitter üzerinden verdiği yanıtta, millet ve devlet için doğru ve hayırlı olanın ortaya çıkması gerektiğini belirterek, yaşının bahane edilmesini ayıp olduğunu söyledi.

Hüseyin Gülerce'nin attığı tweetler şöyle:

"Sayın Fethullah Gülen hakkında bilgiler veren Twitter hesabından, "H. Gülerce'nin iftiralarını mahkemelerde ispata davet edeceğiz." deniyor."

"Hayatımda kimseye iftira atmadım. Elimde somut bilgi, belge olmadan kimseye isnatta bulunmamaya çalıştım. Mahkemede hesaplaşmak en doğrusu."

"Milletimiz, devletimiz için doğru olanın, hayırlı olanın artık ortaya çıkması lazım. Söz konusu olan hakikatin ortaya çıkmasıdır."

"Hakikat aşkına hesaplaşmak bana ağır gelmez. 65 olan yaşımı,  bahane etmek de ayıp olmuş. Mahkemedeki hesaplaşma, kime ağır gelir bilemeyiz."

 

 

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