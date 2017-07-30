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Hüseyin Gülerce: Allah bana izin verse de Fatih Altaylı'nın yüzüne tükürsem

"15 Temmuz gerçekleşseydi bana saldıranların hepsi darbe şakşakçısı olacaktı"

30 Temmuz 2017 16:00

Bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Star yazarı Hüseyin Gülerce, kendisine yönelik olarak "Yarın Gülen’in yeniden güçlendiğini görse koşa koşa yeniden Gülenci olur" diyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya "tepki" gösterdi. Gülerce, "Allah bana izin verse de Fatih Altaylı'nın yüzüne tükürsem" ifadesini kullandı.

Beyaz TV'de yayımlanan "Ortak Akıl" programına konuk olan Gülerce, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "15 Temmuz gerçekleşseydi bana saldıranların hepsi darbe şakşakçısı olacaktı" iddiasını ileri sürdü.

Fatih Altaylı: Hüseyin Gülerce, Gülen'in güçlendiğini görse koşa koşa yeniden Gülenci olur

Gülerce, Altaylı'nın "Hüseyin ‘Gülence’yi nasıl bilirsiniz?" başlığıyla yayımlanan yazısına da değindi. 

Gülerce, Altaylı'nın "Dün Gülenciydi, bugün Gülen karşıtı. Yarın Gülen’in yeniden güçlendiğini görse koşa koşa yeniden Gülenci olur. 'Cemaati korumak için onların yanına geçmiş gibi göründüm. Benim gönlüm hep hocaefendiyleydi' der. Demezse yüzüme tükürün" ifadesinin de yer aldığı yazısıyla ilgili olarak "Allah bana izin verse de Fatih Altaylı'nın yüzüne tükürsem" ifadesini kullandı. 

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