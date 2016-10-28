Hüseyin Gülerce: AK Parti-MHP Büyük Koalisyon Hükümeti kurulmalı

Bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Star yazarı Hüseyin Gülerce, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili olarak "MHP sözünden dönmeyecektir. AK Parti’nin hazırlayacağı Anayasa değişikliği kısa zamanda Meclis’e gelecek ve MHP’li milletvekillerinin desteği ile inşallah referanduma gidilecektir" dedi. Gülerce "AK Parti ile MHP daha sıkı bir diyaloğun, daha açık bir birlikteliğin içinde birlikte yürüyemezler mi? Bazıları 'amma da yaptın' deseler bile acaba AK Parti-MHP Büyük Koalisyon Hükümeti kurulması düşünülemez mi?" dedi.

Hüseyin Gülerce'nin "Çözüm: AK Parti-MHP hükümeti" başlığıyla yayımlanan (28 Ekim 2016) yazısı şöyle:

MHP sözünden dönmeyecektir. AK Parti’nin hazırlayacağı Anayasa değişikliği kısa zamanda Meclis’e gelecek ve MHP’li milletvekillerinin desteği ile inşallah referanduma gidilecektir.

Başkanlık referandumu, küreselci vesayet-statüko rejimi ile yerli-milli siyaset yapılanması arasındaki son savaştır. Savaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halk tarafından seçilmesini yolunu tıkamak için başlatılmıştı. 7 Şubatlar, Gezi provokasyonları, 17/25 Aralık darbeleri, MİT TIR’larını durdurma ihanetleri, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı AK Parti’den alma operasyonları, 7 Haziran organizasyonları hepsi Erdoğan’ın önünü kesmek içindi. Başaramayınca, öfke, kin ve düşmanlıkla 15 Temmuz darbe ihanetini tezgâhladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile millet o ihanet alçaklığını bitirdi.

Şimdi düze çıkıp 2023’e, 2071’e yürüyüş için tarihi bir fırsat yakaladık. Yerli ve milli güç; küreselcilere karşı, Başkanlık sistemi ile Türkiye’yi istikrar, refah içinde kalkındırma, büyük/güçlü Türkiye hedefine varma zaferine kilitlenecektir.

Küreselci vesayet, bu son savaşın kendileri için ne kadar hayatî olduğunu gayet iyi biliyor. Neler kaybedeceklerini, bir daha bellerini doğrultamayacaklarını düşünerek saç baş yoluyorlar. İçerden dışarıdan bilhassa medya gücü ile büyük algı operasyonlarına hazırlanıyorlar. Her cepheden saldıracak, ABD ve AB’den büyük lojistik destek alacaklardır. Irak ve Suriye gailesini büyütüp, PKK, DEAŞ ve FETÖ saldırılarını şiddetlendireceklerdir.

Sonra da dönüp medya gücü ile “bütün bu başımıza gelenler, Erdoğan’ın Başkanlık hayali yüzünden” diyeceklerdir. HDP, bu algı operasyonunun siyasi cephesinde tereddütsüz yer alacaktır. Başta Güneydoğu olmak üzere Kürt vatandaşlarımızı “direniş” adı altında sokağa çağıracak, kanlı PKK provokasyonlarına zemin hazırlayacaklardır.

İmtihanın büyüğü CHP içindir. Cumhuriyeti kuran parti, küreselci vesayetin yanında mı yer tutacaktır, yoksa yerli-milli siyaset yapılanması içinde mi yer alacaktır? İsminde halk olan partinin daha şimdiden halka gitmekten korkması bile tuhaf değil mi?

Bu son referandum savaşında küreselci vesayet odakları, MHP’ye de oyun oynamak isteyeceklerdir. Meral Akşener üzerinden bir deneme yapıldı ama 15 Temmuz o defteri dürdü büktü attı.

Bir vatandaş olarak şöyle düşünüyorum. Madem istikbalimiz ve istiklalimiz için büyük bir referandum savaşı verilecektir. Madem milletimizin, devletimizin kaderi ile ilgili tarihi bir kavşaktayız. Madem omuzlarımızdaki yük çok büyük. Yerli-milli güçler, sürpriz bir hamle ile tahkim edilemez mi?

AK Parti ile MHP daha sıkı bir diyaloğun, daha açık bir birlikteliğin içinde birlikte yürüyemezler mi? Bazıları “amma da yaptın” deseler bile acaba AK Parti-MHP Büyük Koalisyon Hükümeti kurulması düşünülemez mi?

Bu büyük koalisyonda, Türkiye’nin öncelikleri, büyük hedefleri ön planda olur, MHP ile AK Parti arasına kimse fitne sokamaz, kimse de MHP’nin içi ile oynayamaz. Giderek güçlenen MHP, büyük icraatlara, büyük hedeflere vereceği destek ile daha da büyür. AK Parti ile MHP tabanında daha bir kaynaşma, muhabbet hâsıl olur.

Cendereye sokulmak istenen Türkiye, böyle bir büyük koalisyon ile huruç hareketi yapmış, iç-dış bütün hasımlarını şaşırtmış olur. Kurulan tuzakları, Brüksel-Washington-Londra merkezli kumpasları, yeni Sevr planlarını boşa çıkarır.

Ben bir vatandaş olarak meseleye parti hesapları, klasik siyaset anlayışları açısından bakmıyorum. İnanıyorum ki, benim gibi pek çok millet evladının derdi ülkemiz, milletimiz ve devletimizin geleceğidir.