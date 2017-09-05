Hüseyin Eroğlu: Çaykur Rizespor'a ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyoruz

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 4 puan toplayan Altınordu\'da 9 Eylül Cumartesi günü iç sahada lider Çaykur Rizespor\'la oynanacak maç için geri sayım başlarken, Karadeniz ekibinin kadrosu ve performansı göz korkutuyor.

Geçen sezon Süper Lig\'den düşen yeşil beyazlı takım Mehmet Uslu, Özgür Çek, Recep Niyaz, Petrucci ve Kweukeli kadrosuyla 3\'te 3 yaparak zirveye el koyarken, Hikmet Karaman\'ın öğrencileri 3 haftada rakip fileleri 9 kez sarsıp, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Rakiplerine saygı duyduklarını ancak ligdeki hiçbir takımdan çekinmediklerini dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, \"Süper Lig tecrübesi olan futbolculardan kurulu güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Kadrolarını korudular ve ligin favorisi görünümündeler. Biz de takım olarak çok güçlüyüz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Kendi sahamızda kazanmak için oynayacağız. Rakibin gücünden öte, sahada bizim neler yapacağımız önemli. Çaykur Rizespor\'a ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyoruz\" dedi.