Hüseyin Çelik'ten Zaman'a kayyum tepkisi: Kimse susmamı beklemesin, ideolojik nedenlerle bir gazeteye el konmamalı!

Son dönemde hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri ile gündem olan AKP'nin kurucu isimlerinden Hüseyin Çelik, Zaman gazetesine kayyum atanarak el konmasına ilişkin olarak, "Sadece Zaman'a değil, başka medya organlarına el konması ya da kayyum atanması somut suç delili varsa doğrudur ama ideolojik sebeplerden dolayı kesinlikle bir gazete kapatılmamalıdır" dedi.

Periscope'ta gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Çelik, iktidara yakın medya tarafından yapılan "dışlandıkları için bu tepkileri gösteriyorlar" yorumlarıyla ilgili, "Bir kenara çekilip susmamı kimse benden beklemesin. Ben AK Parti'liyim ve partimin daha iyi olması için konuşmak zorundayım" ifadesini kullandı. "Bu eleştirileri yapınca bizi 'paralelci' ilan ediyorlar" diyen Çelik, "Bana veya Bülent Bey'e paralelci diyenlerin alnını karışlarım. Ben bu sözü edilen gruba hiçbir zaman mensup olmadım, bundan sonra da olmam" diye konuştu.

Hüseyin Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Sayın Gül 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Gül, isteseydi de devam edemezdi zaten. Ben üç dönem değil, 4 dönem vekillik yaptım. Milletvekilliğine devam etmeme kararını ben istedim ve danışmanlıktan da kendi isteğimle ayrıldım. Elbette rahatsızlıklarımız vardı. Ben Hüseyin Çelik olarak MHP, CHP ya da HDP'li olamam. AK Parti'liyim ben. Partimin daha iyi olmasını isterim. Benim bir kenara çekilip susmamı kimse benden beklemesin.

"İdeolojik nedenlerle

bir gazeteye el konmamalı!"

Sadece Zaman'a değil, Bugün'e de veya başka medya organlarına el konması ya da kayyum atanması somut suç delili varsa doğrudur ama ideolojik sebeplerden dolayı kesinlikle bir gazete kapatılmamalıdır. Biz yine 19. Yüzyıl'daki hatalara düşüyoruz. O yıllarda da gazeteci hapse atılıyor, gazeteler kapatılıyordu ve insanlar yurt dışına kaçmak zorunda kalıyordu. İnsanlara bu hakkı tanımazsanız bu insanlar illegaliteye başvurabilirler. Bu yasakçı anlayış kesinlikle olmaması lazım. Eğer Türkiye'yi Çin gibi yaparsanız bütün dünyaya kapıları kapatırsınız, demokrasi ve hukuk ortadan kalkar. Zaman'a kayyum atandığı zaman benim eleştirmemden sonra beni paralelci ilan ediyorlar. Demokratik erdem insanlar haksızlığa uğradıkları zaman onları savunmaktır. Bana veya Bülent Bey'e paralelci diyenlerin alnını karışlarım. Ben bu sözü edilen gruba hiçbir zaman mensup olmadım, bundan sonra da olmam.