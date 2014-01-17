Hüseyin Çelik'ten HSYK yorumu: Arıza çıktı, gereği yapılacak

HSYK düzenlemesiyle ilgili eleştirilere yanıt veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Arabada da arıza çıkınca düzeltiliyor, burada da arıza çıktı gereğini yaparız" dedi.

Akademi Sohbetleri'nde sunum yapan Çelik'in gündeminde yolsuzluk operasyonu ve HSYK düzenlemesi vardı.

Çelik, 12 Eylül 2010'daki referandumun, demokratik cumhuriyete geçmek için çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Sonra oluşan yapıda da arızalar çıktığını dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"(HSYK'yı siz böyle şekillendirmediniz mi?) diyorlar. Evet, biz şekillendirdik. Arabayı yapan mekanizma da arabada bir arıza çıkarsa onu düzeltiyor. Burda arıza çıktı.

Milletin vesayetinden başka vesayet tanımıyoruz. İster askeri vesayet deyin, ister sivil bürokrasi vesayet deyin, ister yargı vesayeti deyin. Eğer birileri bizim üzerimizden vesayet kurmaya çalışırsa kusura bakmayın biz buna gereğini yaparız."

Hükümet-cemaat çekişmesi iddialarına da değinen Çelik, "Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye gönül vermiş insanlarla bir derdimiz olamaz. Bizim onları hedef tahtasına koymamız da söz konusu değildir" diye konuştu.

Çelik'in yargıya yönelik de eleştirileri oldu. "Hukuku sopa olarak kullanarak siyaseti dizayn etmek gibi bir tertip içine giremezsiniz" diyen Çelik, "Bunu yaptığınız zaman yaptığınız şey hukuk falan olmaz. Bizim mücadelemiz, sırtını cemaate dayayarak manipülasyon yapan insanlara karşıdır" ifadelerini kullandı.