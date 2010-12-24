-HÜSEYİN ÇELİK'E ''SİMON'' BENZETMESİ TBMM (A.A) - 24.12.2010 - CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, ''Simonlaştığını (kayıtsız kaldığını) ve burnunun AK Parti'li bazı belediyelerdeki pis kokuları almaz hale geldiğini'' iddia etti. Ersin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Çelik'in, İzmir ve şehri yöneten kadrolarına karşı, ''yakışıksız sözlerle, adeta hakaret içeren bazı suçlamalarda'' bulunduğunu söyledi. Çelik'in, AK Parti'li bazı belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ve çeteleşmeleri görmezden geldiğini savunan Ersin, ''Anlaşılan ortama uyum sağlamış, Simonlaşmış ve burnu AKP'li bazı belediyelerdeki pis kokuları almaz hale gelmiş. Önce kendi belediyelerine bir baksın. İzmir Belediyesine her şey söylenebilir ama temizliği, şeffaflığına dair bir şey söylenemez'' dedi. Ersin, Çelik'in, Konya'da bir tek gecekondu bulunamayacağını, İzmir'de ise sadece bazı evlerin gecekondu olmadığına yönelik sözlerine işaret ederek, Konya'nın nüfusu kadar Konyalı'nın, İzmir'de yaşadığını anlattı. Ersin, 8 yıldan beri göç akımını durduramayan Hükümetin, gecekondulaşmanın birinci derece sorumlusu olduğunu öne sürdü. İzmir'in, Hükümetten yardım almadığını, kendi imkanlarıyla hizmet vermeye çalıştığını ifade eden Ersin, ''Bu fedakarlığına karşı Hükümet üyeleri, AKP'li yöneticilerce eleştiriliyor. Bunlar, hem İzmirlilere yardım yapmayarak, cezalandırarak dayak atıyorlar hem de şikayet ediyorlar. İzmir'de bir söz vardır; 'Van kedisi gibi' derler. İzmir, bu ülkenin bir kenti, Yunan kenti değil'' diye konuştu.