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Politika

Hüseyin Çelik: Yolsuzluk komisyonuna isimleri yarın vereceğiz

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Balyoz davasından tahliye edilenlere ilişkin olarak 'Daha tahliye edilmişken kof kabadayılık yapıyorlar' dedi

25 Haziran 2014 21:18

AKP'li Hüseyin Çelikyolsuzluk iddialarıyla anılan eski bakanlar Zafer ÇağlayanEgemen BağışMuammer Güler ve Erdoğan Bayraktar'la ilgili TBMM'deki soruşturma komisyonuna verecekleri isimleri yarın belli olacağını söyledi.

Habertürk canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Çelik'in yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle: 

"Anayasa Mahkemesi, Balyoz eylem planı bir darbe planıdır ya da değildir demedi. Peki ben neden diyorum sebebi şu: Alt mahkeme bunu darbe eylem planı olduğunu kabul etti. Yargıtay onayladı. Eğer biz 26 maddelik anayasa değişikliğini yapmamış olsaydık bu dava bitmiş olacaktı. En fazla AİHM’e giderdiniz o da yıllar sürerdi."

 

'Bu toplumun tehditlere karnı toktur'

 

Hem alt mahkeme hem de Yargıtay’ın darbe dediği bir davaya benim ne demem gerekiyor. Biz başından beri şunu söylüyoruz, eğer birilerini suçlu duruma düşürmek için sahte delil üretilmişse elbette buna her insanın itiraz etme hakkı vardır. Ben “Balyoz bal gibi darbe planıdır” demekle yetinmedim. “Bunu inkar edenler halkın aklıyla alay ediyorlar” dedim. Burada tekrar söylüyorum Balyoz bal gibi darbe planıdır. Hangi harp oyununda ülkenin başbakanının adı geçer, üzeri çizilecek gazetecilerin adı geçer… Balyoz darbe planı bir oyundu ama milli iradeye karşı bir oyundu. Bizim aklımızla alay ederseniz kusura bakmayın biz de sizin aklınızla alay ederiz. Daha tahliye edilmişken bir bakıyorsunuz kof kabadayılıklar yapıyorlar tehditler savuruyorlar. Bu toplumun tehditlere karnı toktur. İster emekli general olun ister muvazzaf general olun… Kimse TV’ler aracılığı ile tehditler gönderemez."

 

 

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